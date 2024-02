Letní přestupové hity: střelci ve formě i parťák Čechů. Komu by se hodili?

O koho bude v létě zájem? • FOTO: koláž iSport.cz Zimní přestupové okno bylo nebývale klidné. Kluby v Premier League utratily 100 milionů liber, před rokem šlo přitom o mnohem macatějších 815 milionů. Co za tím je? Souhrn faktorů. V polovině sezony se obchoduje hůř než v letní pauze, prodávat se nechce, a když, tak se cena šponuje, což odrazuje kupující. Navíc do toho promlouvají finanční pravidla. A proto lze leden 2024 brát jako předzvěst bombastičtějšího léta. Adeptů na přesun se nabízí několik. Anglická liga mimo velkou šestku produkuje zajímavé zboží.

Michael Olise Crystal Palace

22 let

Francie Má zajímavý životopis. Začínal v akademii Arsenalu, odkud se přesunul do Chelsea. Následně si zahrál v mládeži za Manchester City, kde ho vyhodnotili jako méně perspektivního a propustili. Nové útočiště našel v Readingu, kde zaujal Crystal Palace. V minulé sezoně si v Premier League připsal bilanci 2 tref a 11 asistencí. V létě o něj usilovali Blues, dokonce aktivovali výkupní klauzuli nastavenou na 40 milionů liber, jenže Olise odmítl. Věděl, že pro jeho rozvoj je nejdůležitější herní praxe, což v nabitém kádru Chelsea nemá jisté nikdo. Proto s Palace podepsal nový kontrakt. V létě se ovšem zranil (stehenní sval), i proto odehrál v aktuálním ročníku jen 11 ligových duelů, v nichž se trefil 6krát a přidal 3 nahrávky, pak ho opět vyřadilo zranění. Přesto nelze přehlédnout progres. A zvýšený zájem. Mluví se o Citizens a vytrvalé Chelsea. Prioritu by měl představovat pro Manchester United, jenž hledá leváka na křídlo. Komu by se hodil: Manchester United, Manchester City, Chelsea Michael Olise v dresu Crystal Palace • Foto Reuters

João Pedro Brighton

22 let

Brazílie Rekordní posila Brightonu, který za služby Brazilce zaplatil 30 milionů liber. Přicházel přitom z druholigového Watfordu, kde vyčníval, moc dobře se vědělo o jeho kvalitách, přesto ofenzivní univerzál zakotvil v přístavu Seagulls. Nejčastěji naskakuje na hrotu, zvládne ovšem i podhrot či obě křídla. Oplývá šikovností, driblinkem i úderností. V této sezoně zaznamenal ve 32 utkáních 19 branek (8 v Premier League, 5 v FA Cupu a 6 v Evropské lize). Ne vždy přitom naskakuje v základní sestavě. Pod vedením Roberta De Zerbiho tvrdě bojuje o herní minutáž. Nikdo nemá nic zaručeného, což přispívá k soutěživosti i vyššímu nasazení. Taky ho to připravuje na další angažmá, pro které zjevně roste. Ve větších klubech bude konkurence ještě neúprosnější, svými výkony však avizuje, že je připraven. Dočká se už v létě? Zájem určitě poutá, reporty skautů se vrší superlativy, ale… Smlouvu má do roku 2028, Brighton prodávat nemusí, cena bude vysoká. Komu by se hodil: Arsenal, Tottenham Joao Pedro umí být velmi produktivní • Foto Reuters

Murillo Nottingham

21 let

Brazílie Není zrovna nejvyšší, měří 184 centimetrů, což na pozici stopera může budit rozpaky. Zároveň to ale není málo, Lisandro Martínez (175 cm) z Manchesteru United roztrhal veškeré předsudky o výšce. Kde chybí centimetry, nastupuje odhad, agresivita, správně postavení. Murillo přitom podobně jako argentinský kolega disponuje unikátní rozehrávkou. Panika? Kde jiným tuhne krev, jeho myšlenky roztančí na hřišti kreativní sambu. Taky je rychlý a přirozený lídr. Při pohledu na hru Nottinghamu působí jako zjevení. Často chce hrát, tvořit, jenže nemá s kým. Progresivními pasy trhá linie soupeře a vybízí parťáky k většímu pohybu, aktivitě. Mnohdy se ale taky dostane do úzkých. Jako by neměl v provozu varovnou kontrolku, kdy míč raději odklidit na tribunu. Zároveň je mladý, vše podstatné má před sebou a potenciál z něj vyzařuje. V Premier League působí první sezonu, adaptoval se promptně. Šikovných středních obránců leváků není moc. Tohle může být letní terno. Komu by se hodil: Chelsea, Liverpool, Manchester United, PSG Murillo po boku kouče Nuna Espirita Santa • Foto Reuters

Pedro Neto Wolves

23 let

Portugalsko Při nástupu po boku dětí byste ho nejraději poslali zpět do útrob s nimi. Je vysoký 172 centimetrů, pro soupeře ovšem nepřehlédnutelný. A zběsilý. V této sezoně vyvinul rychlost 36,86 km/h. K tomu přičtěte šikovnou levačku, driblink a zlepšenou produktivitu. V minulém ročníku, kdy vinou zranění odehrál jen 18 ligových duelů, zapsal pouze jednu asistenci. V tom aktuálním? 15 zápasů, 2 góly a 8 nahrávek. Portugalský diblík roste, zvyšuje výkonnost a přitahuje pozornost. Smlouvu má až do roku 2027, což nenahrává nižší přestupové sumě, jenže… Wolves jsou přitlačeni ke zdi finančními pravidly, s čímž v létě musí něco udělat. A Neto se nabízí jako zajímavý artikl, za nějž by mohli dostat adekvátní částku, která by uspokojila klubovou pokladnu. Navíc sám Pedro jistě myslí na budoucnost, dostává se do ideálního věku, zraje a vyhlíží větší výzvu. Mluví se o zájmu Manchesteru United, pro který je ale prioritou spíš Olise. Co třeba Arsenal nebo Tottenham? Komu by se hodil: Manchester United, Arsenal, Tottenham, Liverpool Pedro Neto přitahuje pozornost větších týmů, než je Wolverhampton • Foto Reuters

Dominic Solanke Bournemouth

26 let

Anglie Fotbalově vyrostl v akademii Chelsea, odkud se jako extra talent stěhoval do Liverpoolu, kde vysoká očekávání nenaplnil. V 27 duelech za Reds se trefil jednou a zamířil do Bournemouthu, kde se usadil. Strhl nálepku věčné naděje, ustoupil ze světla reflektorů a soustředil se na svůj vývoj. Dva ročníky strávil ve druhé lize (15 a 29 branek). Po návratu do Premier League se v minulé sezoně rozkoukával (6 gólů a 7 asistencí), ale v aktuální kampani? Jedno z největších překvapení, ve 23 zápasech rozvlnil síť 13krát. Jistě, už není nejmladší, ale ani nejstarší. Nachází se v adekvátním věku, kdy toho má stále spoustu před sebou a ví, co chce. Kdy jindy? Nastal čas, aby se popral o ještě jednu šanci ve větším klubu. Je rychlý, zakončí oběma nohama, v anglické lize prověřený. Samá pozitiva. Jako ideální angažmá se jeví Tottenham, kde po odchodu Harryho Kanea hledají útočnou zbraň. V poslední době se rozstřílel Richarlison, ten si ale netyká se stabilní formou. Komu by se hodil: Tottenham, Newcastle, Arsenal O Dominica Solankeho by mohl být zájem • Foto Reuters

Kaoru Mitoma Brighton

26 let

Japonsko Jeden z mnoha fotbalových úkazů projektu Brightonu. Ještě před třemi roky prakticky neznámý křídelník. Ne však pro skauting Seagulls, jenž jej vytáhl z japonské ligy a nechal chytře rozehrát v belgické lize. Mitoma se vyšvihl a hned v první sezoně v Premier League očaroval veřejnost výpady, kdy míč vodil na špagátu a ze soupeřů činil nešťastné přihlížející. Jeho cena i uznání rychle rostly. A kredit zvyšuje i v aktuálním ročníku, ačkoli by se čekala možná vyšší produktivita (v 18 ligových duelech dal 3 góly a na 5 nahrál). Jestli chce prozkoumat hranice svého potenciálu, má načase. V 26 letech se hodinová ručička pohybuje poněkud rychleji. O šikovného dribléra, který na hřišti zná jediný směr – do brány, se zajímají přední anglické kluby. A taky se spekuluje o interesu Barcelony, jež hledá alternativu na levé křídlo. Jenže v Katalánsku zápasí s finančními problémy, takže není vůbec jisté, zda by si Mitomu mohli dovolit. Tohle nebude levné… Komu by se hodil: Barcelona, Chelsea, Bayern Kaoru Mitoma v dresu Brightonu • Foto Reuters

Ivan Toney Brentford

27 let

Anglie Uzavřená kapitola, zmuchlat ji a vyhodit do koše. Osmiměsíční trest za sázky je minulostí. Toney hlásí návrat. A ve velkém stylu. Ve čtyřech zápasech se trefil třikrát, je hladovější, nažhavenější. Fotbal mu sakra chyběl… Zdárně tak navazuje na to, kde skončil v minulé sezoně, kdy zaznamenal 20 ligových tref. A to – se vším respektem – v dresu Brentfordu. Parádní počin. Navíc Angličan, v dobrém věku (27 let), což samo o sobě napovídá o vysoké přestupové sumě. Jenže Ivan má smlouvu jen do 2025, takže v létě to bude rok do konce. Riskne jeho zaměstnavatel ztrátu zadarmo? Nebo se pokusí svůj poklad zpeněžit? Nezdá se, že by forvard toužil po podpisu nového kontraktu, ví, že před ním stojí výzva. Nová. Posunout se do top klubu. Zajímavě by mohl vypadat přesun do Arsenalu, kde hledají kanonýra. Gabriel Jesus sice na hřišti nechá duši, oběhne několikrát stadion, ale gólovou sbírku rozšiřuje v úspornějším režimu, než by se žádalo. Mikel Arteta chce pušku. Údernou. Komu by se hodil: Arsenal, Chelsea, Tottenham Julián Álvarez brání Ivana Toneyho • Foto ČTK / AP / Rui Vieira

Lucas Paquetá West Ham

26 let

Brazílie Asi se nepředpokládá, že ve West Hamu stráví většinu kariéry. Dvě sezony? To by možná stačilo. Už v létě o něj usiloval Manchester City, neuspěl s nabídkou 85 milionů liber. Paquetá se přesunu nebránil. Pep Guardiola si cení jeho kvalit i univerzálnosti. Zastane prakticky všechny pozice v ofenzivě. Jen ho dejte na hřiště a nechte hrát. Nejlépe se cítí jako desítka, kdy v symbióze s volností produkuje várku kreativních nápadů. Mnohdy stačí sekunda, aby zdeformoval obranný blok. Navíc disponuje šikovnou levačkou, může hrát zprava a navádět si balon na střed. S podobnou rolí se patrně počítalo v City, kde měl zastoupit Mahreze. Ve službách Hammers se zdá, že jeho kvality tolik nevyniknou. Pod vedením Davida Moyese se soustředí na defenzivu, což mu zrovna nemaluje úsměv na tváři. Smlouvu má do roku 2027, nebude levný. Položí na stůl někdo sumu, které by v Londýně přikývli? Komu by se hodil: Manchester City, Chelsea Lucas Paqueta se s Jarrodem Bowenem raduje z gólu West Hamu • Foto Reuters

Jarrad Branthwaite Everton

21 let

Anglie Dostal se do situace, kterou obránci popisují jako noční můru. Rychlostní souboj tělo na tělo proti Erlingu Haalandovi. Mladý zadák Evertonu sotva držel krok, pak navíc odpadl a ze země sledoval, jak Nor pohodlně uklízí balon do branky. Tvrdá lekce. V takové situaci vyhořelo plno jiných stoperů. Jarrad měří 195 centimetrů, je urostlý, jeho pohled připomíná skálu, o kterou se rozbíjí ofenzivní snahy soupeřů. Zároveň působí v klubu, který se často brání, k defenzivě se upíná až příliš, tudíž se ocitá mnohem častěji pod tlakem. Když se ale na Branthwaitea podíváte z jiného úhlu, zjistíte, že má šikovnou levačku, dokáže hrát progresivně, což se v dnešní době po středních obráncích žádá. Co stojí proti němu? Narodil se v Anglii, hraje v Premier League. To jeho cenu pochopitelně zvyšuje. Často se takoví hráči přeceňují, zatímco v zahraničí se nabízí lepší, levnější varianty. Přesto se píše o tom, že v létě změní dres, navíc když Toffees laškují se sestupem. Komu by se hodil: Manchester United, Chelsea, Newcastle Obránce Evertonu Jarrad Branthwaite • Foto ČTK

Ollie Watkins Aston Villa

28 let

Anglie Premier League hraje čtvrtým rokem a prokazuje střeleckou stabilitu (14, 11 a 15 tref). V aktuální sezoně je zatím na metě 11 gólů. K tomu ale přidejte 12 asistencí. Na brance se podílí téměř v každém zápase, čímž jen dokazuje svůj růst. Není nejmladší (28 let) a smlouvu má do roku 2028. Pro řadu klubů bude zajímavý, jenže dá se získat? Aston Villa hraje o Ligu mistrů, zvedá se, předvádí skvělý fotbal a rozšiřuje Top 6 na Top 7. Unai Emery narýsoval taktiku přímo pro něj, aby vynikl. Dařilo by se mu takhle i jinde, kde by se přizpůsoboval? Je dost možné, že někteří zájemci otestují vody, ale nepochodí. Přestupová suma bude obrovská. Přitom existuje plno dalších, mladších a levnějších variant. To ale nesnižuje kvality Watkinse, jenž věkem dozrává a stále může promluvit v dresu některého giganta. Zůstane, či odejde? Komu by se hodil: Arsenal, Chelsea, Tottenham Ollie Watkins má v poslední době skvělou formu • Foto ČTK