Mentální monstrum. Liverpoolské kouzlo opět zafungovalo. A teď Sparta!

Odpoledne, jež působilo dojmem, že přinese jen pachuť, skončilo medem na jazyku a bláznivými oslavami. Dlouhé medvědí objetí Jürgena Kloppa s Darwinem Núňezem, který v 99. minutě jedinou trefou skolil urputný Nottingham Forest, podtrhlo význam potenciálně zlomového momentu v závodě o titul.

Nejde jen o to, že se Liverpool udržel v čele Premier League. Jsou to právě pozdní góly na hranici zázraku, které tak často definují bitvu o anglickou korunu, a pokud někdy existoval okamžik, jenž by naznačoval, že Reds v květnu dosednou na trůn, byl to tento.

Milník? A proč? Hlavně proto, že to vypadalo na den, kdy Liverpool doženou potíže s marodkou, jejíž seznam je početnější než rejstřík hesel v akademickém slovníku. Na jeho výkonu byla znát únava (třetí zápas v sedmi dnech). Dominantně drželi míč, ale vytvářeli si jen poloviční šance.

Nejnebezpečnější byl Luis Díaz, zatímco Cody Gakpo, Harvey Elliott či Alexis Mac Allister byli sice elegantní, ale chyběla jim skutečná kreativita. Nicméně, poprvé po delší době měl Klopp k dispozici útočné varianty z lavičky a byl to právě uruguayský válečník Núňez, kdo udělal rozdíl.

Když jsou nároky a měřítka na špici tabulky tak vysoké, remíza by pro rudé naděje znamenala totéž co rána do žeber. Jak se v minulosti s teskným srdcebolem přesvědčili, v konečném účtování rozhoduje každý bod, zvlášť při zápolení s Manchesterem City, jež nemůže být vypjatější. Takhle to jen zesiluje pocit, že by se tato sezona mohla proměnit v něco výjimečného.

Od Liverpoolu se očekávalo, že Nottingham přemůže, ale připomeňme, že City Ground byl jedním z mála stadionů, který Klopp nemohl považovat za šťastné loviště. V šesti předchozích utkáních Premier League tam Reds neuspěli. Je to nejvíc venkovních duelů bez výhry, jež odehráli proti jakémukoli týmu v soutěži.

A když půjdeme po toku dějin ještě dál, série bez vítězství se protáhne jako temná úsečka na 13 střetnutí bez vítězství. Liverpool dobyl City Ground naposledy v roce 1984, kdy do střelecké listiny otiskli razítko Ian Rush a Ronnie Whelan.

Teď se Ryan Yates, kapitán Forestu, při závěrečném hvizdu skácel na všechny čtyři jako podťatý strom. Nottingham bojoval, ale Reds nemají jen štěstí. Vyzařují kouzlo a pozoruhodnou vnitřní jednotu, což souvisí s atmosférou, která v klubu zavládla po Kloppově oznámení, že Anfield v létě opustí. Když soupeře neohromí „fotbalem na plný plyn“, jak to herr Jürgen nazývá, ukážou se jako „mentální monstrum“ s úchvatnými obraty.

Němcova snaha ukončit své panování ziskem čtyř velkých trofejí nabrala na intenzitě: Virgil van Dijk dovedl záplatovanou sestavu plnou nedospělců k triumfu nad Chelsea ve finále Ligového poháru, kdy Liverpoolu chybělo 14 mužů z obvyklého kádru, a poté se Kloppovy děti staly hlavními aktéry postupu do čtvrtfinále FA Cupu, když smetly Southampton (3:0).

Všech osm nováčků, zhusta teenagerů, neposkytlo jen čerstvé nohy. Hráli beze strachu a v souladu s Kloppovými zásadami (vysoký presink, rozehrávka pod tlakem, přepínání hry). S rotou zelenáčů hrál Liverpool tak, jako by byl v nejsilnějším složení. A to je pro trenéra velká poklona.

Poslední týden dokonale vystihl osm a půl roku Jürgena Kloppa u řeky Mersey. Bylo to dramatické, plné emocí, temperamentní – a mělo to památné góly, jež pečetily vítězství. „Pro mě jsou to dny, na které nikdy nezapomenu. Vzpomínky navždy,“ řekl 56letý rodák ze Stuttgartu.

A pozoruhodné období není u konce, naopak graduje. Ve čtvrtek se liverpoolská posádka vylodí v Praze a vyzve Spartu v osmifinále Evropské ligy, jediné zbývající soutěži, kterou Klopp neovládl. A honba v mistrovském čtyřboji pokračuje v neděli – na Anfieldu budou mít šanci vzít svůj osud do vlastních rukou a srazit Manchester City, šampiona, který jako obvykle zařadil vyšší rychlostní stupeň v době, kdy se blíží vrchol sezony.