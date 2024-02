Liverpool má trofej pro Kloppa. Jeho „děti“ porazily „packaly za miliardy“

Virgil van Dijk v euforii po své last minute trefě ve finále Ligového poháru proti Chelsea • ČTK / AP / Alastair Grant

Tahle soutěž patří jim. Liverpool dokázal opanovat Ligový pohár již podesáté. Nejvíckrát ze všech. Zároveň jde o jedinou trofej, kterou Jürgen Klopp dokázal získat za působení v Liverpoolu hned dvakrát. A v obou případech proti Chelsea.

„Kloppovy děti dnes porazily modré packaly za miliardu liber,“ shrnul dramatické finále Gary Neville, bývalý obránce Manchesteru United a nyní televizní expert.

Reds se totiž ve Wembley museli obejít bez svých největších hvězd. Kromě Mohameda Salaha s Alissonem chyběli i Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota, Darwin Núněz či Dominik Szoboszlai a další. Celkem deset hráčů. Místo nich dostalo z lavičky příležitost hned několik mladíků.

„Když se vám naskytne taková šance, musíte ji chopit pevně oběma rukama. Přesně to dnes udělali a doufám, že tento zážitek pro ně bude motivací do další práce. Když zažijete něco takového už jako teenager, hodně vám to pomůže v dalších fázích kariéry. Všichni dnes byli úžasní,“ ocenil dvaatřicetiletý Van Dijk výkony spoluhráčů v dorosteneckém věku.

Jejich nasazení přispělo i brzké zranění Ryana Gravenbercha, na jehož kotník došlápl Moises Caicedo. „Klopp má pravdu. Byl to nešetrný zákrok, za nějž mohla přijít červená karta,“ hodnotil spornou situaci z 27. minuty Alan Shearer, nejlepší střelec v historii Premier League.

Hlavními tvářemi zápasu byli brankáři.

Především Caoimhin Kelleher, dvojka Liverpoolu, opět zářil. Právě irský gólman vychytal triumf nad Blues i před dvěma roky a nyní na své představení navázal.

„Máme nejlepší gólmanskou jedničku i nejlepší brankářskou dvojku na celém světě,“ rozplýval se Klopp.

Zásluhou zákroků Kellehera a jeho protějšku, Djordje Petroviče, skončil již potřetí v řadě finálový souboj obou klubů ve Wembley 0:0. Branku Van Dijka z 60. minuty totiž odvolal VAR pro ofsajdové postavení Wataru Enda.

„Nechce se mi věřit, že by měl na hru jakýkoliv vliv,“ nesouhlasil Shearer s verdiktem.

Nizozemec si tak pravil chuť v úplném závěru prodloužení, kdy do sítě poslal rohový kop Konstantinose Tsimikase. Pro Van Dijka šlo o gól již v 21. utkání za Liverpool. Reds přitom ve všech zvítězili. Takovou sérii nemá nikdo jiný v historii klubu.

„Je neuvěřitelný. Pořád je v perfektní kondici, bere na sebe odpovědnost v klíčových momentech a žene nás za dalšími trofejemi,“ vyzdvihl kapitána Kelleher.

Jürgen Klopp v létě opustí Anfield se ziskem minimálně osmi trofejí během takřka devítiletého působení. Liverpool přitom vede Premier League a stále je ve hře o zisk FA Cupu a Evropské ligy, v jejímž osmifinále ho vyzve Sparta.

„Hned ve středu nás čeká 5. kolo FA Cupu proti Southamptonu a v tuhle chvíli nemáme hráče, s nimiž bychom ho odehráli. Tuto zemi miluji, ale rozpisy zápasů vám něco vyhrát zrovna neusnadňují,“ trápí Němce široká marodka a nabitý kalendář.

Chelsea toho nevyužila. Povede si Sparta lépe?

Chelsea - Liverpool 0:1 po prodl. (0:0, 0:0)

Branka: 118. Van Dijk.

Šmicer: Liverpool jsem chtěl pro Slavii, Sparta má naději. A fandit budu...