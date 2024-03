SESTŘIH: Coufal zavinil penaltu, West Ham vedl 3:1. Pak přišel obrat snů

Smolný vstup do utkání prožil reprezentační obránce Coufal, který už po dvou minutách ve vlastním vápně fauloval Gordona. Nařízenou penaltu proměnil Isak, ale West Ham ještě do přestávky otočil skóre po brankách Antonia a Kuduse. A ve 48. minutě jej poslal do dvoubrankového vedení patnáctým gólem v sezoně jasně nejlepší střelec týmu Bowen.

Obrat Newcastlu odstartoval v 77. minutě další proměněnou penaltou Isak, který si sezonní bilanci vylepšil na 14 branek. Za šest minut domácí srovnali zásluhou střídajícího Barnese a stejný hráč v 90. minutě napřáhl zpoza vápna a tvrdou ranou k tyči utkání rozhodl.

Tottenham otočil domácí utkání se sestupem ohroženým Lutonem a zvítězil 2:1. Ve třetí minutě poslal hosty do vedení nizozemský útočník Chong. „Spurs“ srovnali až v 51. minutě po vlastní brance Kaborého a čtyři minuty před koncem rozhodl Son Hung-min. Korejský kanonýr se v sezoně trefil popatnácté a v tabulce střelců se stejně jako Bowen dotáhl na dosud čtvrtého Salaha z Liverpoolu.

Aston Villa porazila Wolverhampton 2:0 a udrželi se na čtvrtém místě před Tottenhamem. O branky se postarali Diaby a poprvé v sezoně Konsa. Unai Emery uspěl proti Wolves jako trenér „Villans“ až na sedmý pokus.

Předposlední Burnley i přes dlouhé oslabení remizovalo na hřišti Chelsea 2:2. Hosté hráli v deseti už od 40. minuty, kdy druhou žlutou kartu dostal Assignon. Ještě před přestávkou se Chelsea ujala vedení po penaltě Palmera, ale hosté v 47. minutě vyrovnali zásluhou Cullena. Dvanáct minut před koncem přidal Palmer třináctou branku v sezoně, ale i na jeho druhou trefu soupeř vzápětí odpověděl díky O'Sheovi.

Poslední Sheffield United v domácím utkání s Fulhamem v závěru přišel o čtvrtou ligovou výhru v sezoně a remizoval se západolondýnským klubem 3:3. Všech šest branek padlo ve druhém dějství, domácí vedli ještě pět minut před koncem 3:1. Dělbu bodů zařídil v 93. minutě Rodrigo Muniz.

Anglická fotbalová liga - 30. kolo:

Newcastle - West Ham 4:3

Branky: 6. a 77. Isak obě z pen. 83. a 90.+1 Barnes - 21. Antonio, 45.+10 Kudus, 48. Bowen

Bournemouth - Everton 2:1

Branky: 64. Solanke, 90.+1 vlastní Coleman - 88. Beto

Chelsea - Burnley 2:2

Branky: 44. z pen. a 78. Palmer - 48. Cullen, 81. O'Shea

Nottingham - Crystal Palace 1:1

Branky: 61. Wood - 11. Mateta

Sheffield United - Fulham 3:3

Branky: 58. a 69. Brereton Díaz, 68. McBurnie - 62. Palhinha, 85. De Cordova-Reid, 90.+3 Rodrigo Muniz

Tottenham - Luton 2:1

Branky: 51. vlastní Kaboré, 86. Son Hung-min - 3. Chong

Aston Villa - Wolverhampton 2:0

Branky: 36. Diaby, 65. Konsa

21:00 Brentford - Manchester United