(Ne)šlágr v Anglii. Klopp chtěl prohru obou, Guardiola vidí favorita, ale...

Veškerá pozornost v Anglii směřovala k duelu španělských trenérů. Pep Guardiola versus Mikel Arteta. Mistr proti svému učni. Tituly ověnčení Citizens kontra hladoví Kanonýři. Na první pohled lahůdkový hlavní chod nedělního programu.

Jeho předkrm mezi Liverpoolem a Brightonem byl v mohutném stínu. Reds v něm opět ukázali svou ohromnou sílu, když znovu dokázali otočit průběh zápasu a zvítězili 2:1. Z dosud posbíraných 67 bodů jich Liverpool nahrál 26, více než třetinu, v utkáních, v nichž prohrával.

„Dnes to bylo naprosto zasloužené vítězství. Nyní si budu přát, aby oba týmy prohrály,“ smál se Jürgen Klopp před vrcholem 30. kola.

Jeho přání se vyplnilo. City se s Arsenalem rozešli smírně, 0:0.

„Očekávali jsme, že to bude dnes takhle vypadat. Náš poslední souboj na Emirates byl podobný. Vysoko presují, ale když první vlnu napadání překonáte, zatáhnou se do hlubokého bloku, v němž jsou velmi poctiví. Nenechají vám takřka žádný prostor,“ nepřekvapil Guardiolu nezáživný průběh utkání takřka bez vyložených šancí.

„Je to proti nim nesmírně těžké. Neustále mění strukturu hry, hráči mezi sebou rotují a pořád jde o nejlepší tým na světě v čele s nejlepším trenérem. Se získaným bodem samozřejmě nejsme úplně šťastní, ale podle mě jsme dnes udělali velký krok. Ukázali jsme naši vyspělost. Náš výkon byl úchvatný,“ potěšilo Artetu představení jeho svěřenců.

Široká fotbalová veřejnost takové pocity nesdílela. Pouhé tři střely na branku nedostály velkým očekáváním.

„Ale zcela chápu, že to Arsenal vůbec nezajímá. Před rokem zde rupnuli 1:4 a byli zcela přehráni. Dnes měli jasný plán a ten jim vyšel do puntíku. Bylo to hezké? Rozhodně ne, ale to je trápit nebude. Od City jsem čekal větší odvahu. Celý zápas zkoušeli to samé. Z dálky prakticky nevystřelili a pro Erlinga Haalanda nepřipravili jedinou šanci,“ čekal od úřadujících šampionů více legendární brankář Peter Schmeichel.

Boj o to, kdo letos bude mistrem, je nadále nesmírně vyrovnaný.

„Favoritem je nyní Liverpool, protože je v čele. Potom Arsenal a po nich my. Nyní už to není v našich rukách, ale stále věřím, že z této trojky hrajeme nejlépe. Je před námi ještě devět zápasů. Uvidíme, co přinesou,“ věří Guardiola nadále v zisk čtvrtého titulu v Premier League v řadě, což se dosud nikomu nepodařilo.

Ovšem i Mikel Arteta je po remíze optimistický.

„Pro nás se nic nemění. O výhře Liverpoolu víme, ale jedeme dál. Ještě je toho spoustu, o co hrát,“ ví trenér Kanonýrů, že hned v týdnu čeká celou ligu vložené kolo.

Mezi sebou už celá o titul bojující trojice své vzájemné zápasy odehrála. Nyní půjde jen o to, kdo v závěru ročníku poztrácí v nabitém programu nejméně bodů. Pouze Liverpool má jistotu prvenství, pokud všechny zbývající zápasy vyhraje. Při stejném zisku bodů je druhým rozhodujícím faktorem skóre. To má nyní nejlepší Arsenal.