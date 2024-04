Divadlo nočních můr. Marnotratný Liverpool, Klopp chce zpátky svůj tým

Liverpool je první, kdo v boji o titul s Arsenalem a Manchesterem City zakolísal, a Manchester United má radost, že to způsobil právě on, arcirival z největších. Životně důležitý bod zachránil Mohamed Salah z penalty. První poločas vypadal jako trénink Reds: skvělý fotbal vedoucí k mnoha příležitostem, jenže Kloppův tým nevyužívá šance. Stává se z toho problém?

Další bláznivý zápas na Old Trafford. Jak řekl Gary Neville, expert Sky Sports: „Je to Divadlo snů, ale pro Jürgena Kloppa spíš Divadlo nočních můr.“

Tři týdny poté, co byl Liverpool strůjcem vlastního pádu v extrémně napínavém čtvrtfinále FA Cupu, kdy zahodil plno šancí a na Old Trafford vedl 2:1 a 3:2 (v prodloužení nakonec podlehl 3:4), tu byla možnost na vykoupení uprostřed ostrého souboje o titul s Arsenalem a Manchesterem City v Premier League.

V prvním poločase ničil Manchester United ofenzivní smrští. Vystřelil patnáctkrát, Red Devils ani jednou, a počet slibných momentů, do nichž se dostal, byl pozoruhodný. Jamie Carragher žasl: „Salah a spol. s lehkostí kosí United a mají vše naprosto pod kontrolou, ale bože, jsou tak marnotratní. Málo efektivní a strašně plýtvají. Pro tým Erika ten Haga je obrovským úspěchem, že inkasoval jen jednou.“

Po změně stran přišel trest, nebo lépe řečeno: Reds se střelili do nohy. Stoper Jarell Quansah špatně rozehrál na Van Dijka, kapitán Bruno Fernandes situaci přečetl a ze 40 metrů ihned vypálil. Fantastické zakončení. Gólman Kelleher jen nevěřícně kroutil hlavou.

I po tomto otřesu Liverpool nadále promarňoval zlaté šance a doplácel na mrhání a sebeuspokojení z první půle. Ve všech statistikách dominoval, ale to poslední, co chtěl udělat, bylo povzbudit domácí publikum a přivést United k životu na tradičně těžké půdě.

O chvíli později byl Klopp v šoku a přemáhal tendence ke zhroucení, když 18letý Kobbie Mainoo zmátl liverpoolskou obranu, ladně se otočil a brilantně obstřelil Kellehera.

Neville nechápal: „Na co se to díváme? Tenhle zápas je naprosto šílený. Od Mainooa je to nádhera. Diváci šílí. A Klopp taky. Vypadá, že se brzy zblázní. Chce svůj tým zpátky. Chce po něm kompaktnost a pevný tvar.“

Carragher dodal: „Je to velmi zajímavé: United dokážou hrát skvěle a zároveň tak špatně v jedné pětiminutovce.“

S blížícím se koncem se Reds hnali vpřed. V 79. minutě vychytal nehlídaného Díaze Onana. K dorážce se přiřítil Salah, přestřelil. Egypťan dostal příležitost k nápravě při pokutovém kopu po faulu Aarona Wan-Bissaky. Počkal si, kam Onana skočí, a stal se prvním hráčem Reds, který skóroval ve čtyřech po sobě jdoucích ligových zápasech na Old Trafford, a s 11 góly překonal Alana Shearera jako nejlepší střelec proti Manchesteru United v Premier League.

V nastavení se ve vápně zjevil znovu nepokrytý Díaz, hrdinou se ale nestal, balon poslal příliš vysoko. A byla v tom symbolika: Liverpool prostě nebyl dostatečně přesný.

Když se Jürgen Klopp podívá na tabulku, uvidí svůj tým na druhém místě, bodově vyrovnaný s Arsenalem, ale zaostávající za ním rozdílem gólů, a o bod před Manchesterem City. Do konce zbývá sedm kol a všichni zůstávají pány svého osudu.

Pokud obrana vyhrává tituly, Gunners mají všechny trumfy. Proti Brightonu udrželi páté čisté konto na venkovní půdě za sebou (to se v éře Premier League stalo teprve podruhé). Útok Kanonýrů rovněž nevykazuje žádné známky zpomalení.

A Citizens? Tohle je jejich čas. Tlak na nejvyšší úrovni, boj o vše. A pocit, že ať se děje, co se děje, Pep Guardiola dosáhne triumfu.

V sezoně 2018–19 vyhráli posledních 14 ligových zápasů a o jediný bod předstihli Liverpool. V ročníku 2021–22 neprohráli žádný ze svých závěrečných 12 utkání, i když si mohli dovolit luxus v podobě tří remíz, a opět porazili Reds v boji o titul o jediný bod. A loni to na přelomu března a dubna klaplo znovu: City vyhráli v lize 12 duelů v řadě (zároveň se dostali do finále FA Cupu i Ligy mistrů) a nakonec přejeli Arsenal.