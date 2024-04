Hvězdy Chelsea v hádce o penaltu. Pochettino: Tohle bylo naposledy

Takhle jasnou záležitost Chelsea už dlouho nepamatuje. Demolice soupeře na Stamford Bridge jako za starých časů. Dalo by se říct, že jsou Blues venku z toho nejhoršího? Zápas s Evertonem ukázal, že spíše ne.

Osm utkání bez prohry je sice hezký počin, ale vyčnívají pouhé remízy s Burnley, které hrálo více než poločas o deseti a hlavně plichta s bezmocným Sheffieldem. Kdo by čekal vzpruhu pro hráče po drtivé výhře nad Toffees v pondělním večeru, byl zklamán.

Zase úřadoval Cole Palmer. Vstřelil celkem 4 góly. Neuběhla ani půlhodina a už si hýčkal hattrick. Obstřel levou na zadní tyč, dorážka hlavou a pak lob po chybě brankáře Pickforda? Nic není problém. Za posledních 6 střetnutí si v modrém oděvu Chelsea připsal 10 tref. Je jasným tahounem ofenzivy a proti Evertonu ukázal, že si do ničeho jen tak kecat nenechá.

Běžela 64. minuta, Chelsea v poklidu vedla 4:0 a Palmer už jen tak mimochodem měl na pažbě hattrick. Sudí Paul Tierney nařídil pokutový kop a na hřišti se ukázaly vztahy mezi hráči Chelsea.

Noni Madueke uzmul míč, těžko říct, zda chtěl kopat sám, ale spíše to vypadalo, že lobbuje za Nicolase Jacksona. Sám Senegalec vstřelil v zápase jediný gól, když se prosadil po více než měsíci a evidentně chtěl zahrávat penaltu. Hrnul se k míči a začala ostřejší výměna názorů.

Možná se Maduekemu s Jacksonem nelíbilo, že Palmer už má hattrick, takže po něm chtěli, aby nechal kopat někoho jiného. Palmer však na své spoluhráče nebral ohled a senegalského útočníka dokonce odstrčil. Jacksona toto chování rozlítilo, gestikuloval na všechny strany a byla vidět nespokojenost. Situaci se snažil uklidnit kapitán Connor Gallagher. A kouč Mauricio Pochettino? Sledoval situaci u postranní čáry se založenýma rukama.

Palmer pokutový kop proměnil a Jackson trucoval dál, v podstatě se se spoluhráčem nešel ani pořádně radovat. Chelsea svého soupeře zdemolovala, ale na celém zápasu zůstal povlak rozháraného týmu domácích kvůli rozmíšce před penaltou.

„Je to ostuda. Řekl jsem hráčům v šatně, že se takhle chovat nemůžeme. Zdůraznil jsem jim, že je to naposledy, co něco podobného budu akceptovat. Příště půjdou všichni ven. Tohle není vtip,“ hovořil po zápase rozhořčený argentinský kouč a dodal, „Po tak dobrém výkonu není možné, aby se takhle chovali. Pokud chceme být velkým týmem, musíme myslet kolektivně. Jasně jsem jim řekl a říkám to i teď prostřednictvím médií, že Cole Palmer je určen na penalty. A je zcela na něm, jestli chce dát míč jinému spoluhráči,“ objasnil situaci Pochettino.

Palmer se tímto galapředstavením dostal na 20 gólů v Premier League a v Manchesteru City si možná říkají, že anglického mládence pouštět neměli. Je tahounem Chelsea v této pošramocené sezoně a taky on sám se k incidentu vyjádřil.

„Bylo to 4:0. Někteří spoluhráči si chtěli míč vzít, což je asi pochopitelné. Já jsem ale ten, kdo má penalty kopat. Myslím, že se jen snažíme ukázat, že každý chce převzít zodpovědnost. Bylo to přehnané, ale každý chce prostě pomoci. Nakonec to nebylo nic zásadního a zasmáli se tomu,“ líčil Palmer. Otázkou je, jestli podobnou horlivostí skutečně hráči týmu pomáhají a jestli Palmer chtěl tímto vyjádřením jen uklidnit rozbouřenou vodu.

Chelsea je díky jasné výhře na 9. místě, ale v nekompletní tabulce má jeden až dva zápasy k dobru na všechny své konkurenty před sebou. Pokud Pochettinova parta zapne, ještě se klub může posunout kupředu. Teď je na Argentinci, aby své hvězdičky umravnil.