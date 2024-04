West Ham obral Liverpool, oba Češi hráli. Kloppův konflikt se Salahem

Jarrod Bowen poslal West Ham do vedení • ČTK

Skóre otevřel dvě minuty před koncem prvního poločasu hlavou Bowen. Anglický útočník ve svém 200. zápase v dresu West Hamu vstřelil 16. ligový gól. Náskok domácích vymazal dvě minuty po přestávce Robertson. V 65. minutě zahrával Liverpool rohový kop, odražený míč se dostal ke Gakpovi, jenž z voleje vypálil. Jeho střela se postupně odrazila od Ogbonnny, Součka a gólmana Areoly až za brankovou čáru. „Kladiváři“ nakonec vybojovali alespoň bod díky vyrovnávací brance Antonia ze 77. minuty.

Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp a útočník Muhamad Salah se v 82. minutě dostali do konfliktu, když se egyptská hvězda chystala na hřiště. Německý kouč po zápase odmítl prozradit, co bylo důvodem roztržky. "Ne, už jsme si promluvili v šatně. Pro mě je to vyřízené," řekl. Klopp na konci sezony po téměř devíti letech z Anfieldu odejde. Salah skóroval jen v jednom z posledních šesti zápasů a dvě z uplynulých tří utkání Liverpoolu začal na lavičce náhradníků.

West Ham nezvítězil potřetí v řadě a z osmého místa ztrácí na pohárové příčky čtyři body. Šestý Manchester United odehrál o dva zápasy méně.