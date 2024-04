Arsenal těsně porazil v derby Spurs, zářil Saka. Slaví i Bournemouth

Arsenal šel do vedení v 15. minutě díky vlastnímu gólu Höjbjerga, který si hlavou srazil Sakův rohový kop do vlastní sítě. Domácí zareagovali zvýšenou aktivitou, jenž vyústila v nastřelenou tyč a vyrovnání Van de Vena, u něj však VAR nakonec odhalil těsný ofsajd. Místo toho šli hosté ve 27. minutě do dvoubrankového vedení, když se z brejku prosadil Saka. Anglický křídelník skóroval popatnácté v ročníku a překonal osobní rekord z minulé sezony.

Sedm minut před poločasem hosté vedli už o tři branky. Opět se prosadili z rohu, tentokrát míč do sítě usměrnil Havertz. „Kanonýři“ v letošní sezoně vstřelili z rohových kopů už 16 branek a vyrovnali rekord West Bromwiche ze sezony 2016/17.

V druhém poločase Tottenham snížil díky obrovské chybě brankáře Rayi, který přihrávkou vybídl ke skórování domácího obránce Romera. Son Hung-min v 87. minutě proměněnou penaltou zadělal na dramatický závěr, ale vyrovnat se Spurs nepodařilo.

Výsledky 35. kola Premier League:

Bournemouth - Brighton 3:0

Branky: 13. Senesi, 52. Ünal, 87. Kluivert

Tottenham - Arsenal 2:3

Branky: 65. Romero, 87. Son Hung-min - 15. vlastní Höjbjerg, 27. Saka, 38. Havertz

17:30 Nottingham - Manchester City