Vardy je zpět. Red Bull a gól, pak se vysmál Spurs: Já mám titul, vy ne

Spurs poslal do vedení bek Pedro Porro • ČTK / AP / Rui Vieira

Jamie Vardy se trefil hned v prvním zápase po návratu do Premier League • ČTK / AP / Rui Vieira

V sedmatřiceti letech se vrátil na vrcholnou scénu Premier League. A hned v prvním zápase sezony o sobě dal pořádně vědět. Jamie Vardy gólem zařídil svému Leicesteru bod s Tottenhamem za remízu 1:1, soupeři se navíc tradičně dostával pod kůži. A před odchodem ze hřiště připomněl hráčům a fanouškům Spurs, že on na rozdíl od nich vyhrál ligový titul.

Jeho příběh je na Ostrovech dobře známý, je synonymem pro raketový vzestup. Ještě do roku 2012 se potloukal ve spodních patrech anglické kopané, o čtyři roky později už zvedal nad hlavu trofej pro vítěze Premier League. Před Riyadem Mahrezem a Ngolo Kantém byl největší tváří mužstva.

Na rozdíl od nich ale Vardy Leicester neopustil, ač se o interesu ostrovních gigantů mluvilo často a nahlas. V šestatřiceti pak s Foxes sestoupil do druhé ligy. Jak bouřlivák reagoval? Osmnácti góly přispěl k rychlému návratu mezi elitu, kde už je zase cítit.

„Lišky“ sice do zápasu s Tottenhamem nevstoupily vůbec dobře, soupeř byl v laufu, do poločasu se mu však povedlo vstřelit jen jeden gól. A tak se do hlavní role druhého dějství nominoval Vardy. Před vstupem na hřiště ještě v tunelu dopil Red Bull, plechovku zahodil a o jedenáct minut později už slavil branku.

Já mám trofej, vy nemáte nic

Rychlonohý forvard mohl dokonce skóre otočit. Po tradičně skvěle zvládnutém náběhu za obranu šel z úhlu sám na brankáře Spurs, zakončil však pouze do něj. V 79. minutě byl střídán. To by ale nebyl Vardy, aby pokorně odešel za postranní čáru.

Když hlasatel oznámil, že domácí modla opouští hřiště, tribuny značně zvýšily stupeň hlasitosti. A to se Vardymu líbilo. Na svém dresu ukázal na znak Premier League, následně na fanoušky soupeře, a dodal číslovku nula na znamení, že Tottenham dosud nezískal ligový titul. Poté ukázal na sebe a zdviženým prstem přidal jedničku, pro připomenutí památné mistrovské jízdy ze sezony 2015/16.

Celá akce se nelíbila stoperovi hostí Cristianu Romerovi, který neuhlídal Vardyho při srovnávací brance. Bývalý anglický reprezentant ho však rychle zpražil salvou těch nejjednodušších nadávek v rodném jazyce.

Heung-min Son a spol. se do Londýna vraceli s jedním bodem, na kterém ovšem zanechal výraznou pachuť první poločas, jenž hosté opanovali. Neprosadila se ani superdrahá posila a autor 19 branek z minulého ročníku Dominic Solanke, ačkoliv minimálně tři dobré příležitosti ke skórování měl.