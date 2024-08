SESTŘIH: Cityzens na úvod slavili na Chelsea, pálil i Haaland. Vyhrál také Brentford

Manchester City na úvod Premier League zvítězil na hřišti Chelsea 2:0. Obhájce titulu vykročil do nového ročníku vítězně díky brankám Erlinga Haalanda a Matea Kovačiče. Brentford i přes absenci anglického reprezentačního útočníka Ivana Toneyho doma porazil Crystal Palace 2:1. Hvězda domácího týmu by podle spekulací mohla zamířit do Saúdské Arábie.