Debakl United ve šlágru. Salah zářil (1+2), pak řekl, že po sezoně odejde

Díaz nejprve po rychlém protiútoku ve 35. minutě hlavou zužitkoval Salahův centr a potrestal Casemirovu chybu v rozehrávce a podobný scénář se opakoval o sedm minut později. Casemiro přišel na vlastní polovině o míč, Díaz našel Salaha, který mu balon vrátil a kolumbijský útočník po pohotové střele k tyči radoval podruhé.

Casemira do druhého poločasu nahradil mladík Collyer, přesto se hosté opět prosadili po rychlém protiútoku plynoucím z domácí ztráty. Tentokrát přišel o míč Mainoo a Szoboszlai vybídl ke skórování Salaha. Egyptský křídelník vstřelil v devátém utkání na Old Trafford desátý gól a stal se druhým hráčem Premier League, jemuž se podařilo na jednom stadionu soupeře vstřelit deset branek. Alan Shearer v sezoně 1992/93 dal desátý gól na stadionu Leedsu.

Média však neprobírala jen Salahův výkon, ale také slova o plánovaném brzkém konci v Liverpoolu. „Tohle považuju za můj poslední rok v klubu a chci si ho užít,“ řekl dvaatřicetiletý útočník. „Dnes to byl můj poslední zápas na Old Trafford s Liverpoolem. Nezáleží to na mně, ale nikdo z klubu se mnou o nové smlouvě nemluvil,“ dodal Salah, jenž od přestupu do Liverpoolu v roce 2017 dal v 352 zápasech 214 gólů.

Nový kouč Liverpoolu Arne Slot se stal prvním trenérem od roku 2007, jemuž se podařilo v prvních třech zápasech Premier League třikrát vyhrát bez obdrženého gólu. Naposledy se to povedlo nedávno zesnulému Svenu-Göranu Erikssonovi na lavičce Manchesteru City.

Newcastle otevřel skóre osm minut před poločasem zásluhou křídelníka Barnese. Tottenham zareagoval střídáním Sarra, nahradil ho Johnson. Třiadvacetiletý Velšan pak v 56. minutě velkým dílem přispěl k vyrovnání, když si jeho střelu ve snaze odkopnout míč napálil do vlastní branky obránce Burn.

V 68. minutě naskočil do prvního ligového utkání po uplynutí desetiměsíčního trestu za sázení domácí záložník Tonali. O deset minut později byl svědkem precizně zahraného brejku spoluhráčů, na jehož konci zakončil do prázdné branky útočník Isak. Nejlepší střelec Newcastlu uplynulého ročníku Premier League se trefil v sezoně poprvé a přispěl k tomu, že „Straky“ od letošního ledna doma neprohrály.

Na stadionu Chelsea na branku domácího útočníka Jacksona z 25. minuty odpověděl po změně stran Eze. U gólu „Blues“ asistoval Palmer a ve třetím ligovém utkání si připsal čtvrtou přihrávku.

Anglická fotbalová liga - 3. kolo:

Chelsea - Crystal Palace 1:1

Branky: 25. Jackson - 54. Eze

Newcastle - Tottenham 2:1

Branky: 37. Barnes, 78. Isak - 56. vlastní Burn

Manchester United - Liverpool 0:3

Branky: 35. a 42. Díaz, 56. Salah