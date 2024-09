Kuriozita v Anglii! Kráter odložil zápas Newcastlu, na hřišti je spousta písku

Skromný celek ze čtvrté ligy se těšil na velký šlágr. Wimbledon, jenž v roce 1988 porazil ve finále FA Cupu Liverpool a naposledy kopal v Premier League v roce 2000, se později přestěhoval do Milton Keynes a fanoušci si založili klub nový: AFC Wimbledon. Momentálně nastupuje ve čtvrté lize a na domácím hřišti měl přivítat atraktivního soka z nejvyšší soutěže, který v minulém ročníku startoval v Lize mistrů.

Jenže příroda byla proti. Nejvíc to po deštích schytala oblast poblíž rohového praporku. Hrací plocha nyní spíše připomíná golfové hřiště, nebo pískovnu chcete-li. Velká voda se dostala i do šaten, zaplaveny byly rovněž ulice v okolí stadionu a přilehlé parkoviště. Silným lijákům v posledních dnech čelila celá Velká Británie, což kromě fotbalu zasáhlo například i do dopravní situace v zemi. V Londýně voda zastavila železnici i čtyři linky metra, během jedné noci v hlavním městě Anglie mělo napršet to, co jindy za měsíc.

Zápas se proto odehraje v náhradním termínu v úterý 1. října a dojde k prohození pořadatelství. Hrát se bude ve 300 kilometrů vzdáleném Newcastlu. Pro bouřlivé fanoušky londýnského outsidera jde o velké zklamání, klub řeší vrácení vstupenek a zájemci z řad domácích příznivců teď budou muset vyrazit na daleký výjezd.

Zároveň si Wimbledon potřebuje posunout své další naplánované zápasy: 1. října měl totiž původně nastoupit v ligové soutěži proti celku Crewe Alexandra.

Fanoušci Newcastlu před těmito událostmi vtipkovali, že snad musí přijít zásah boha, aby konečně uviděli svůj tým v FA Cupu nebo Carabao Cupu na svém St. James´s Parku, v posledních osmi případech byl totiž Newcastle pokaždé v pohárových klání hostujícím týmem. Dočkali se, jenže za takových okolností by si to snad raději odpustili...