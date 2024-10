Nezlomní City! Otočili již čtvrtý ligový zápas v sezoně. Teď je čeká Sparta

Není to z jejich strany ještě úplně ono. Manchester City má, jako již tradičně v posledních letech, trochu pozvolnější vstup do sezony. Obrana udržela jen tři čistá konta v tuctu soutěžních duelů. Erling Haaland pak vyšel v klubovém dresu z posledních šesti utkání hned čtyřikrát gólově naprázdno. Přesto City oprávněně budí strach. Pokud jim nevychází jejich tradiční kombinace až do kuchyně, dokážou si pomoci jinými zbraněmi. To pocítil i Wolverhampton.

„Hodně jsme pracovali na tom, abychom naše standardní situace zlepšili a vytěžili z nich maximum. Na obou stranách hřiště jsou standardky nesmírně důležité. Dnes jsme předvedli náš nový přístup a doufám, že to bude první z mnoha takových gólů. Pro mě osobně je to krásný pocit, že jsem vítěznou trefu zařídil právě já v takto těžkém zápase,“ těšilo Johna Stonese, že City dokázali udeřit ze vzduchu na konečných 2:1.

Ihned se ovšem rozjela zuřivá debata. Bernardo Silva totiž jen pár okamžiků předtím, než se Stones opřel do hlavičky, natlačil do gólmana Josého Sá, načež se před ním skrčil. Portugalský gólman působil lehce rozhozený a navíc se Silva v době hlavičky nacházel v ofsajdu. Původně tak na hřišti byl máván ofsajd. Po kontrole u monitoru rozhodčí ale gól uznal.

„V minulém ročníku nám v podobné situaci gól odvolali. Namítali jsme, že hráč gólmanovi ve výhledu nepřekážel. Bylo nám řečeno, že byl v jeho těsné blízkosti, takže na něj působil. Tehdy šlo rozhodnutí proti nám a dneska taky. Nechci se na to ale vymlouvat,“ byl viditelně zklamaný trenér domácích Gary O'Neil, jemuž dali za pravdu i experti.

Bývalí reprezentanti Albionu, Micah Richards a Daniel Sturridge, se shodli, že by gól pro ofsajd neuznali. „Silva to udělal perfektně, ale Sá ho musel odstrčit a mělo to na něj efekt,“ obhajoval svůj názor Sturridge.

Kontroverzní trefa City vysvobodila. Domácí šli totiž do vedení již v sedmé minutě po perfektně sehraném brejku. Několik minut na to mohli vedení zdvojnásobit z takřka podobné situace, ale Nelson Semedo na Edersona nevyzrál. City následně soupeře zcela zamkli v jeho vlastním vápně. Wolverhampton se díky velké obětavosti a pozornému gólmanovi držel. Jenže po půlhodině dostal míč Joško Gvardiol a ranou do šibenice srovnal.

Převaha City pokračovala i po změně stran. Celkem si na polovině soupeře vyměnili 539 přihrávek. Jejich tradiční kombinace ovšem plody nenesla, a tak musela přijít až série rohových kopů a Stonesova hlavička.

„Těžko se prosazuje proti jedenácti mužům ve vápně, ale všichni byli ledově klidní. Nikdo zbytečně nespěchal, neunáhloval se. Náš výkon byl dnes výborný. Nejsme zvyklí vyhrávat v posledních minutách jako Liverpool pod Kloppem, ale je to skvělý pocit,“ radoval se Pep Guardiola.

Ten se nyní již chystá na Spartu. Nebude však moct ani nadále počítat s dvojicí Kyle Walker a Kevin De Bruyne.

Pro Spartu jde alespoň o malé oddechnutí.

31 – Tolik ligových zápasů neprohráli Cityzens v Premier League. Jde o jejich nejdelší šňůru v historii. Naposledy prohráli loni v prosinci s Aston Villou.

25 – Tolik zápasů jsou City aktuálně neporaženi v Lize mistrů. Pokud neprohrají se Spartou, vytvoří nový rekord soutěže. Naposledy je porazil Real Madrid v odvetě semifinále před dvěma lety v květnu.