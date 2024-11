Nové United: Amorim. Zlomí kletbu? Rozplakal fanoušky, zázraky či aura

Estádio José Alvalade má na google přes 27 tisíc recenzí s průměrným hodnocením 4,4 (z 5 hvězd), před lety bylo mnohem nižší. Pro příznivce Sportingu domácí stadion představoval utrpení, beznaděj. Místo, kde úsměv pohasl a čas se zdekoval, potřebovalo spasitele. A tím se stal Růben Amorim.

„Jestli půjde o zásadní ztrátu…“ snažil jeden z fanoušků pokračovat, ale rozplakal se. Reportérka ho objala, „je to těžké, přinesl radost, jinou mentalitu.“ Následoval vzlykot… „bez něj to nezvládneme.“ Zpráva o odchodu trenéra, jenž změnil dějiny portugalského klubu, udeřila tvrdě. Nálada v zelenobílé části Lisabonu znovu potemněla, dostavil se šok, vztek i smutek.

V táboře Manchesteru United - pochopitelně - panuje z angažování Amorima nadšení, ačkoli „vůbec netušíte, koho jste získali. Ptáte se, jestli je připravený, ale co vy?“ zvedl obočí vášnivý podporovatel Sportingu v dopise adresovaném do Divadla snů, kde se rozepsal…

„Rúben přišel do zlomeného klubu bez peněz i vize, kde fanoušci útočili na hráče. Šlo o nemožný úkol. Vrátí Sporting na vrchol v konkurenci Porta a Benfiky? Nevěřili jsme, ale pustil se do práce. Stáhl si kluky z hostování, dal šanci mladým talentům, změnil rozestavení na 3-4-3. Hned v první sezoně získal titul a za čtyři roky vydělal na prodejích víc než za posledních dvacet let. Na tribuny vrátil nadšení.“

Jak by Amorima popsal jedním slovem? „Aura.“ Podle parapsychologie jde o energetické pole okolo živých organismů. Přesně takový pocit máte, když se ocitnete v přítomnosti rodáka z Lisabonu. Fotbalovou kariéru ukončil překvapivě ve 32 letech, působil v Benfice či Braze a získal 11 trofejí, připsal si i 14 startů za portugalskou reprezentaci.

Nebyl nejrychlejší ani nejdynamičtější, nejčastěji naskakoval jako střední záložník, zvládl zahrát nalevo i napravo nebo zaskočil na kraji obrany. Vyznačoval se herní inteligencí, četl a režíroval dění, díky čemuž se přirozeně vydal na trenérskou dráhu. Odstartovala v létě 2018, ujal se třetiligového celku Casa Pia. O rok později vedl rezervu Bragy, záhy převzal první tým a přišla… hotová senzace.

Jako hlavní kouč vedl Bragu ve 13 zápasech, z toho 10 vyhrál. A začal stylově - demolicí Belenenses 7:1. Ve třetím utkání ve funkci uspěl v lize na hřišti Porta (2:1), které zdolal i ve finále poháru (1:0) a ukořistil první trofej coby trenér, v semifinále přitom vyřadil Sporting (2:1). Zaznamenal také první klubové vítězství na hřišti Benfiky (1:0) po 65 letech.

Další zázrak Amorim vykonal už v Lisabonu. Na nemožné nepotřeboval moc času, se Sportingem, který jej z Bragy vykoupil za 10 milionů eur, dokráčel hned v prvním tažení (2020-21) pro titul, v lize za celou sezonu prohrál jediný duel a ukončil 19 let nesnesitelně dlouhé čekání. Ve druhém a třetím ročníku následovalo druhé, respektive čtvrté místo, aby naposledy opět dosedl na mistrovský trůn.

Měl být Guardiolův dědic

Navíc přidal i dva triumfy v poháru, celkem doposud dobyl pět trofejí a v 39 letech získal status jednoho z nejtalentovanějších trenérů, v Anglii vůbec nejžádanějšího. Na začátku roku odmítl West Ham, v létě zase Liverpool. Spojoval se i s Chelsea nebo Tottenhamem a v kancelářích Manchesteru City s ním údajně počítali jako Guardiolovým dědicem.

„Rúbenovi jsem čelil dvakrát, pokaždé šlo o úžasnou zkušenost,“ líčil Pep, „jeho tým předvedl neuvěřitelnou intenzitu a velmi nepříjemný presink. Podívejte, co se Sportingem dokázal. Slyšel jsem hodně, lidé o něm mluví s ohromným uznáním.“

A to nezískal jen tak, v Portugalsku „má respekt, nikdo nepochybuje o jeho schopnostech,“ zmínil Goncalo Tristao Santos, expert z Transfermarktu. „Líbí se mi, jak komunikuje, jedná direktivně, na rovinu, respektuje soupeře a zároveň je přátelský,“ dodal a popsal Amorimův taktický progres. „V první sezoně hrál hodně zezadu, spoléhal na brejky a aktivní napadaní, ze kterého pramenila spousta branek. Jen s tím by ale dlouhodobě neuspěl, což si uvědomoval.“

Proto rozvíjel trenérskou filozofii, vysunul defenzivní linii a začal hrát na vyšší procento držení míče. „Jeho tým se v podstatě nastěhoval na polovinu soupeře,“ podotkl Santos. „Stal se méně čitelným, vytvořil několik plánů, variant.“ A jako důkaz slouží Rúbenova bilance ve Sportingu: 228 zápasů, 162 výher, 33 remíz, 33 proher a působivé skóre 502:198.

Vychází z rozestavení 3-4-3, přesněji z 3-4-2-1. Jde ovšem o variabilní formaci, která se v defenzivě mění v 5-4-1. Ve výstavbě hry využívá středního stopera, přičemž se hráči stahují hluboko do pozic, kde se necítí zrovna komfortně a kvalitnější soupeř koordinovaným presinkem působí velké problémy. Zároveň ale vzniká několik možností pro vyjetí na útočnou polovinu. Pokud nefunguje tenhle manévr, přechází se na 4-2-4, kdy se jeden ze stoperů posune na post beka.

V ofenzivě pak vždy platí 3-2-5, kdy se wingbeci vytahují vysoko, křídla se přesouvají víc do centrálnějších pozic v roli falešných desítek a celý systém tak svým působením roztáhne soupeře, rodí se mezery a prostory, do kterých přichází průnikové přihrávky. Lze hrát středem i po obou lajnách, kde jsou kladeny vysoké nároky na křídelní hráče, kteří pokrývají velkou část hřiště, brání i útočí

To nelze plnit vždy zcela dokonale, proto je nedílnou součástí taktiky agresivní presink. Amorim často používá tzv. napadání jeden na jednoho. Není ovšem dogmatem, dobře si uvědomuje, o jaké riziko jde, přizpůsobuje se, ukazuje vyspělost, kdy strategii definuje a přepíná pro určité soupeře.

Jako trenér si vydobyl renomé, že jeho mužstvo má jasnou identitu, kterou nepřehlédnete, ale na druhou stranu… Portugalskou ligu si podmanil, zvládne přechod na několikanásobně vyšší úroveň? Nápovědu nabízí evropská scéna, kde se poměřil s anglickými celky.

Sporting postavil z ruiny

V sezoně 2021-22 utržil drsnou lekci v osmifinále Ligy mistrů proti Manchester City, doma Sporting padl 0:5, v odvetě uhrál remízu 0:0. Následující ročník narazil v základní skupině Evropské ligy na Tottenham, který před vlastními fanoušky udolal 2:0 a venku získal bod (1:1). Do Londýna se Amorimova parta vrátila ve vyřazovací fázi, kdy z cesty odklidila Arsenal (2:2, 1:1 a 5:3 na pen.).

Ano, jde o malý vzorek, přesto dokumentující Rúbenův manažerský růst i schopnosti čelit vyšším vahám. Nelze s jistotou říct, jak si povede v nové výzvě, kterou představuje Manchester United. Ten na něj ukázal jako na dalšího trenéra, jenž se pokusí zlomit prokletí Fergusonovi penze.

Erik ten Hag si podobně jako Amorim vedl znamenitě v Eredivisie, s Ajaxem uchvátil v Lize mistrů, v Divadle snů ale velké představení nezvládl, jeho show stáhli z programu. Selhal v tom, aby Red Devils vtiskl herní tvář, ztratil se v překladu toho, co se od něj žádalo. A nešlo o lehké úkoly, poznal tíhu očekávání, tlaku, kdy se prvním dnem ve funkci manažera United stáváte veřejným nepřítelem.

S tím Amorim počítá, ví, že se pouští do složité mise. Bude on tím pravým, kdo otočí kurzem a nabere do plachet vítr s trochou štěstí? V očích vedení klubu symbolizuje restart, nový začátek, snad i éru…

Ukázal, čeho je schopný - Sporting postavil z ruiny. Během čtyř let pod jeho vedením klub utratil za posily 253 milionů eur, což je víc jak Porto (199), ale markantně méně než Benfica (411). Zároveň pomohl vygenerovat na prodejích 372 milionů. Rád sází na mladé hráče, ať už z akademie nebo odjinud, posouvá je, rozvíjí. Jako například: Nuno Mendes, Tiago Tomás, Goncalo Inácio, Pedro Porro, Matheus Nunes, Pedro Goncalves, Eduardo Quaresma, Youssef Chermiti nebo Geny Catamo.

Jen strohý výčet jmen, které doplňuje Viktor Gyökeres. Švédská zbraň, jež v této sezoně za Sporting nalezla gólový cíl v 16 případech, přidala 4 asistence, stačilo 15 zápasů. V United podobně údernou pušku nemá, ačkoli potenciál nabízí Rasmus Höjlund, stylem Dán připomíná severského kolegu.

A právě na něm či Manuelu Ugartem, kterého zná ze Sportingu, může Amorim začít stavět tým podle svých plánů. Manchester projde otřesem, stávající hráči nejsou zvyklý na systém se třemi stopery. Kádr čekají korekce, doteď byl budován dle Ten Hagova návodu, přichází jiná cesta, nepoznaný směr.

Na Old Trafford se dohodl na smlouvě na dva půl roku s opcí na další sezonu. Manchester pošle do Lisabonu za portugalského stratéga a šest členů jeho realizačního týmu 15 milionů eur. Amorim začne 11. listopadu, prvním soupeřem bude Ipswich venku. Tam se začne psát další příběh, naváže na úspěšnou linku Sporting - United? Jako v případě Cristiana Ronalda, Naniho či Bruna Fernandese?