Arsenal hledá formu. Kanonýři po remíze s Chelsea ztrácí na čelo už devět bodů

Při ztrátách Manchesteru City měli Anglii vládnout právě oni. Jenže vicemistr Premier League posledních dvou sezon prožívá ještě větší krizi než rival z Etihad. Arsenal po remíze 1:1 na Chelsea ztrácí na vedoucí Liverpool už propastných devět bodů. „Jsem strašně zklamaný, že nemáme tři body a podle mě budu ještě zklamanější, až se na to podívám zpětně. Inkasovali jsme hrozně lacině. To není náš standard,“ byl viditelně naštvaný Mikel Arteta.

Vývoj se zaseknul. Arsenal měl po dvou povzbuzujících sezonách v aktuálním ročníku konečně získat mistrovský titul. Čekání, táhnoucí se od roku 2004, se zřejmě protáhne. Vytoužený cíl je po jedenácti kolech zcela mimo dosah Kanonýrů, kteří nevyhráli už ve čtvrtém ligovém zápase v řadě. V bitvě dvou učňů Pepa Guardioly nevyzráli ani na Chelsea.

„Já si to užil, naprosto. Výkon se mi líbil. Soupeře samozřejmě známe velmi dobře a chtěli jsme si to s ním rozdat na férovku. Byli jsme odvážní. My jsme Chelsea a hrajeme vlastním stylem. To byl vzkaz, který jsme chtěli vyslat, což se nám povedlo. Samozřejmě jsme však pozadu za týmy, jejichž trenéři jsou stejní pět, devět let,“ upozornil Enzo Maresca, že on s Blues pracuje teprve od léta na rozdíl od Pepa Guardioly, jemuž dělal v City asistenta, a Mikela Artety.

Tomu se ulevilo, že po dvou měsících mohl opět od první minuty postavit kapitána Martina Odegaarda, jenž laboroval se zraněným kotníkem.

„Šest týdnů byl zcela mimo tým. Zahrát tak těžký zápas na takhle vysoké úrovni jen ukazuje, jak se o sebe skvěle stará a jakým je lídrem. Hrozně nám pomohl. Všechno s ním fungovalo lépe,“ chválil Nora Arteta.

Právě Odegaard svým centrem přichystal úvodní branku duelu, o níž se postaral Gabriel Martinelli.

„Jak znám Roberta, tak na sebe bude naštvaný. V téhle pozici nechal na první tyči příliš mnoho prostoru,“ viděl bývalý kouč Chelsea Graham Potter chybu v postavení gólmana Sáncheze.

Domácí však odpověděli velice jednoduchou akcí. Pedro Neto si převzal míč před vápnem, navedl si ho na střed a krásnou ranou přes dva skluzující hráče srovnal. Pro Portugalce šlo o první ligovou trefu zpoza šestnáctky od ledna 2020.

„Tohle prostě vůbec neodpovídalo našim defenzivním návykům. Soupeř má v kádru velkou kvalitu, a když mu dopřejete tolik prostoru, tak vás potrestá,“ byl Arteta viditelně zklamaný z chování svých svěřenců.

Remíza 1:1 tak přinesla značně odlišné emoce na obou stranách. Chelsea poprvé po třech letech zakončila ligové kolo mezi nejlepší trojkou, což po další velké letní přestavbě přináší do klubu značnou vlnu naděje.

„Je vidět, že se můžeme měřit s každým. Říkal jsem to mnohokrát a dnes se to znovu ukázalo. Jsme spokojení, jak na tom nyní jsme. Především proto, že jsme si bod vybojovali naším stylem hry, což je pro nás nejdůležitější. Na to, kde budeme v květnu, teď nemyslíme,“ hřálo Marescu.

Jeho soupeř naopak vyhlíží zlepšení související s uzdravením opor. Současný stav neodpovídá ambicím Arsenalu.

„Stále máme dost zraněných. Někteří hrají přes bolest nebo nemají ještě ideální kondici. Neustále něco lepíme. Jen se modlím, ať jsme brzy fit a připravení,“ trápí se Španěl stejně jako řada jeho rivalů s velkým množstvím absencí.

Reprezentační přestávka může v tomhle ohledu pomoci.

„Máme i smůlu. Dnes jsme dominovali proti jednomu z nejlepších týmů Evropy, ale prostě nám nyní chybí výsledky,“ pochválil Mikel Arteta svůj Arsenal i Chelsea.