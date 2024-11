Liverpool pod Slotem: zůstala DNA Kloppa, ubyl heavy metal. Favorit?

Nahradit extrémně populárního a úspěšného Jürgena Kloppa na lavičce Liverpoolu? Jedna z nejtěžších misí ve světovém fotbale. Nejžádanějším kandidátem byl Xabi Alonso, který v minulé sezoně dotáhl Bayer Leverkusen k titulu v bundeslize bez jediné porážky. Jako trenér se objevil na Anfieldu minulý týden – jenže v pozici hosta – a milé přivítání nedostal. Do Německa se vracel s porážkou 0:4. Vyšší porážku jako kouč do té doby nezažil.

Liverpool pod Arnem Slotem zatím působí dominantně. Z úvodních 17 soutěžních zápasů vyhrál hned patnáctkrát. Lepší úvod po příchodu do Anglie neměl ještě žádný jiný trenér.

Nejvíc vítězství po 17 zápasech nových trenérů v Premier League

Počet vítězství Trenér Tým Rok 15 Arne Slot Liverpool 2024 13 José Mourinho Chelsea 2004 13 Carlo Ancelotti Chelsea 2009 12 Avram Grant Chelsea 2007 12 Antonio Conte Chelsea 2016 12 Unai Emery Arsenal 2018 12 Maurizio Sarri Chelsea 2018

Liverpool je aktuálně osamocený na čele Premier League s náskokem pěti bodů na obhájce titulu Manchester City a jako jediný dokázal zvítězit i ve všech čtyřech úvodních utkáních Ligy mistrů. V jejím novém formátu s 12 body okupuje první příčku tabulky. K tomu si tým dokázal poradit i ve dvou kolech anglického ligového poháru, kde postoupil už do čtvrtfinále.

„Zvládli jsme pár náročných zkoušek, ale když se koukám dopředu, čekají nás zase velmi těžké zápasy. Sezona bude strašně náročná, ale tak to v Premier League prostě je. Teď máme drobný náskok, ale budeme se muset vypořádat s těžkými soupeři,“ klidnil nadšení Slot po posledním vyhraném utkání s Aston Villou (2:0).

Liverpool tak může pomýšlet na zisk těch nejcennějších trofejí už v první sezoně pod novým trenérem, což při loučení s Kloppem čekal opravdu málokdo. Slot navíc kádr prakticky nezměnil. Jediné dva letní nákupy byly brankař Giorgi Mamardašvili, který zůstal na hostování ve Valencii, a ofenzivní univerzál Federico Chiesa, jenž zatím odehrál dohromady jen necelých 80 minut.

Jak se změnil Liverpool

Jak se tedy nizozemskému stratégovi podařilo doručit skvělé výkony i výsledky okamžitě po příchodu do nového působiště? Nejdůležitější je, že změn není příliš. Vedení Liverpoolu si vytipovalo Slota jako ideálního nástupce především kvůli tomu, že se jeho herní styl i komunikační schopnosti velmi podobají tomu, co na Anfieldu dlouhé roky budoval Klopp.

Hráči si tak nemusejí zvykat na novinky. Slot po nich chce útočný fotbal založený na vysokém presinku a neúnavném napadání soupeře po ztrátě míče. Naopak po jeho zisku už tým většinou nepřechází do rychlých protiútoků tak často, jako pod Kloppem. Jeho „heavymetalový“ styl se částečně uklidnil a Liverpool letos víc kombinuje a do obrany soupeře se dostává postupným útokem.

Když je ale příležitost k brejku, hráči neváhají. DNA Kloppova fotbalu mají stále pod kůži a například v posledním zápase před reprezentační přestávkou proti Aston Ville vstřelili oba góly z rychlých kontrů po standardní situaci soupeře. Míč do sítě dostali v obou případech 12 sekund poté, co ho vybojovali ve vlastním vápně.

Rozestavení se také pohnulo jen minimálně. Z Kloppovy preferované formace 4–3–3 přešel Slot na 4–2–3–1. Z toho nejvíc těží střední záložník Ryan Gravenberch, který letos odehrál každou minutu v Premier League i v Lize mistrů a stal se z něj základní stavební kámen sestavy. Vedle něj pak vyčnívají staré známé tváře.

Obranu drží a diriguje kapitán Virgil van Dijk, který stále působí naprosto nepřekonatelně, ať jde o rychlostní nebo vzdušný souboj. Navíc kolegy vepředu stále zásobuje skvělými průnikovými přihrávkami. Vedle něj pak drží neskutečně vysoký standard i druhý stoper Ibrahima Konaté. Práci do defenzivy zlepšil i Trent Alexander–Arnold a právě stabilita v zadních řadách dává skvělý základ pro úspěch.

Za obranou pak navíc ojedinělé šance soupeře spolehlivě likvidují vynikající brankáři. Podle statistiky chycených gólů soupeře je ze všech brankářů v Premier League nejlepší Alisson. Ten ale vinou zranění odchytal jen šest utkání a při jeho absenci ho skvěle zastupuje Caoimhín Kelleher, který je podle stejné statistiky čtvrtým nejlepším gólmanem v lize. Svou troškou do mlýna přispěl i Vítězslav Jaroš. Jediný Čech v týmu odchytal v Premier League jen 12 minut proti Crystal Palace a příliš práce neměl. Při jediné šanci soupeře ale obstál a pomohl svému mužstvu k hubenému vítězství. Pak dostal příležitost v pohárovém souboji proti Brightonu, kde vytáhl skvělé zákroky a výrazně se podílel na výhře 3:2.

Útok pak dál táhne nestárnoucí Mohamed Salah. Jako první hráč v top 5 evropských ligách překonal v této sezoně hranici 10 gólů i 10 asistencí ve všech soutěžích. Egyptský faraon v posledních sezonách svou roli postupně mění a k excelentní střelecké produktivitě přidává stále více kreativity a skvělými přihrávkami vyzývá ke skórování spoluhráče.

Může pomýšlet na titul?

Cesta za vítězstvím v Premier League by v této sezoně mohla být o něco snazší, než tomu bývalo v minulosti. Kloppův Liverpool dokonce jednou dosáhl na 97 bodů, za celou sezonu prohrál jediný zápas, ale stejně to bylo málo. Manchester City ho ještě o bod překonal.

Tyhle časy jsou už ale pryč. Guardiolův tým před reprezentační přestávkou prohrál čtyři utkání v řadě. To se španělskému kouči ještě nikdy předtím nestalo. Jeho týmu navíc bude chybět do konce sezonu nedávný vítěz Zlatého míče Rodri kvůli zranění kolena, a tak jindy nezastavitelný stroj Citizens nevypadá tak děsivě jako dřív.

A ještě hůř si vede Arsenal, který v posledních dvou sezonách bojoval o první místo do poslední chvíle. Nyní ale klopýtá častěji a ztráta na Liverpool se zvýšila už na 9 bodů. Podle predikce Opty má Liverpool po posledním odehraném kole šanci na titul přes 60 %.

Trenér Slot ale ještě zdaleka neslaví: „Víme, že Manchester City, Arsenal i Chelsea dokážou vyhrávat strašně moc zápasů a v minulých letech to několikrát ukázali. Proto se musíme soustředit jen na sebe a vyhrávat naše zápasy. Musíme si udržet naši nejlepší formu. Nebude to snadné, ale pokud to nezvládneme, tak nás soupeři potrestají,“ mírní vášně při otázkách ohledně titulu.

Tým Šance na vítězství Premier League Liverpool 60,3 % Manchester City 34,3 % Arsenal 5 % Chelsea 0,3 %

zdroj: Opta (predikce po 11. kole Premier League)