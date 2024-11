Rosický ze Sparty do Arsenalu? Nejspíš ne, klub se dívá do Španělska

Arsenal shání nového sportovního ředitele a na seznamu kandidátů se mělo objevit i jméno Tomáše Rosického. Ten si aktuálně láme hlavu s výsledkovou krizí, v níž se ocitla Sparta a snaží se přivést svůj klub zpět na vítěznou vlnu. Zahraniční média spekulovala o jeho možném odchodu na ještě prestižnější adresu, nakonec to ovšem vypadá, že se Arsenal vydá jiným směrem.

Londýnský klub nečekaně přišel o sportovního ředitele Edúa Gaspara, který na svou pozici rezignoval. Nyní má mu běží šestiměsíční výpovědní lhůta, během níž Arsenal musí sehnat náhradu na jeho místo.

Na užším seznamu možných kandidátů se pak podle francouzského webu Foot Mercato měl objevit i Rosický, údajně dokonce na poměrně vysokých pozicích. Vedle něj zde měl figurovat i jeho bývalý spoluhráč z působení v Anglii Per Mertesacker.

Ani jeden z bývalých parťáků současného trenéra Gunners Mikela Artety se ale do Londýna nejspíš stěhovat nebude. Arsenal měl podle zahraničních médií obrátit svou pozornost jinam.

Podle redakce The Times by do funkce mohl nastoupit sportovní ředitel Realu Sociedad Roberto Olabe. Zástupce klubu, který v minulém týdnu nejprve prohrál s Plzní a poté porazil hvězdnou Barcelonu, měl oznámit, že na konci sezony ve své funkci skončí.

Olabe je respektovaným funkcionářem napříč Evropou a už dříve spolupracoval s trenérem Artetou. I proto by měl být v hledáčku vedení Arsenalu, které kvůli hledání nového sportovního ředitele má aktuálně jednat v Los Angeles.

Daily Mail pak přišel s informací, že se Arsenal zajímá také o sportovního ředitele Bayeru Leverkusen Simona Rolfese. Ten má podíl na úspěchu německého klubu z minulé sezony, kdy Leverkusen se třemi Čechy v týmu šokoval Německo a poprvé v historii dokázal vyhrát ligový titul. To se mu navíc podařilo bez jediné porážky a navrch přidal ještě triumf v poháru.

Dočasně má roli sportovního ředitele Arsenalu po odcházejícím Eduovi převzít jeho dosavadní asistent Jason Ayto. Pokud se na nové pozici osvědčí, mohl by pozici obsadit i dlouhodobě.