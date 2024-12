SESTŘIHY: Liverpool přejel trápící se City 2:0, výhry slaví United i Chelsea

Tahle sezona zatím patří jim. Liverpool v přímé konfrontaci s hegemonem posledních sezon Premier League naplno ukázal svou sílu a porazil Manchester City 2:0. Do historie se zapsal brilantní Mohamed Salah, jenž řídil triumf asistencí a proměněnou penaltou. „Byl to od nás takřka perfektní zápas,“ chválil si trenér Reds Arne Slot. Nizozemec v novém působišti naprosto září. To Pep Guardiola nadále prožívá nejhorší období kariéry.