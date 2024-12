Chelsea je zpět. Utratila 33 miliard za 90 posil a překvapivě se rve o titul

Rekordní přestupy, časté výměny na trenérském postu, nevalné výsledky a následný výsměch v celé Anglii. Tak vypadaly poslední roky Chelsea po nástupu nového majitele. Todd Boehly ale nakonec dal dohromady velmi mladý a energický tým, který se navzdory předpokladům dostal do souboje o titul v Premier League.

Nespokojenost fanoušků z let minulých je pryč. Chelsea je po 16 kolech na druhém místě Premier League, v Konferenční lize ještě neztratila ani bod. V domácí soutěži navíc jako první tým sezony vyhrála v pěti zápasech po sobě. Stadionem Stamford Bridge se tak v poslední době velmi nese pokřik We've got our Chelsea back (Naše Chelsea je zpátky).

Cesta to ale nebyla vůbec krátká. Od chvíle, co po dlouhé vládě Romana Abramoviče převzali klub Todd Boehly a jeho společnost, utratil londýnský celek za posily jen těžko uvěřitelných 1,33 miliardy eur (více než 33 miliard korun). Americký obchodník přivedl do týmu dohromady 90 nových hráčů a kompletně překopal celý kádr. Za dva a půl roku vystřídal také čtyři různé trenéry a po dlouhém hledaní si konečně všechno sedlo.

V létě mužstvo převzal kouč Enzo Maresca a velmi ofenzivním a divácky atraktivním stylem úspěšně kráčí sezonou. Chelsea vyznává styl 4–2–3–1, přičemž v útoku často přechází spíš do 3–2–4–1, kdy se pravý obránce Malo Gusto stahuje na pozici desítky a operuje vedle hvězdného Colea Palmera.

Právě levonohý Angličan je základním stavebním kamenem úspěchu modrých. S bilancí 11 branek a 6 asistencí je druhým nejproduktivnějším hráčem Premier League po Mohamedu Salahovi. Jeho kreativita v útočné třetině hřiště a zároveň schopnost skvěle zakončovat se naplno ukázaly už v minulém ročníku, kdy s 22 góly a 11 přihrávkami ovládl produktivitu nejvyšší anglické soutěže.

V předešlé sezoně ovšem stál úspěch Chelsea často pouze na něm, kdežto nyní se připojili další. Nicolas Jackson se v lize prosadil už devětkrát a prožívá (minimálně střelecky) nejlepší sezonu v kariéře. K nim se přidávají další ofenzivní esa jako Madueke, Sancho, Neto nebo Nkunku.

Útočná síla Blues je opravdu velká. Ze všech týmů Premier League nasázeli nejvíc branek – 37 a nejlepší jsou i ve statistice očekávaných gólů.

Chelsea se tak prostřílela až na průběžné druhé místo ligové tabulky. Na první Liverpool ztrácí dva body, přičemž Reds mají ještě zápas k dobru, ale Marescův tým si vede o poznání lépe než favorité Arsenal a Manchester City. Přesto o ligovém vítězství italský trenér prý vůbec nepřemýšlí. „Nejsme připraveni bojovat o titul. Musíme zlepšit obrannou fázi hry a nedostávat laciné góly. Hráči ještě potřebují nabrat více zkušeností,“ říkal po nedělní výhře 2:1 nad Brentfordem.

A v jedné věci má určitě pravdu. Příliš mnoho zkušeností hráči Chelsea opravdu nemají. Průměrný věk fotbalistů na soupisce Chelsea je 23,4 roku, což je suverénně nejnižší číslo ze všech týmů. Blues pak v této sezoně ještě nepoužili žádného hráče staršího 27 let. Z nezkušenosti pak často plyne také nedisciplinovanost. V anglické lize má Chelsea nejvíc žlutých karet, a to hned 50.

Dalším varováním je také množství obdržených branek. V Premier League Chelsea inkasovala už devatenáctkrát a podle očekávaných gólů měla lovit míč ze sítě ještě sedmkrát navíc.

Právě zlepšení defenzivy je tak naprosto klíčové, pokud by chtěla pomýšlet na mistrovský titul. „Fanoušci můžou snít, ale naše realita je taková, že ještě nejsme připraveni. Teď se musíme především každý den zlepšovat,“ klidní nadšení trenér Maresca.