Vánoční nadílka Reds. Mohli dát 10 gólů, řekl expert. Salahův další rekord

Ježíšek přišel v Premier League o dva dny dřív. A činil se! Šlágr 17. kola mezi Tottenhamem a Liverpoolem přinesl hned devět branek a vytvoření nového rekordu. Mohamed Salah se na vítězství 6:3 podílel dvěma zásahy i asistencemi, díky čemuž se stal prvním hráčem v historii soutěže, jenž už před Vánocemi nasbíral více než deset tref i gólových nahrávek. „Vůbec jsem na to nemyslel, ale mám z toho radost. Jsem pyšný,“ těšil rekord dvaatřicetiletého Egypťana.

Když hraje Tottenham, můžete čekat góly. Pod trenérem Ange Postecoglouem padá v zápasech Kohoutů v průměru 3,6 branek na utkání. Mezi trenéry, kteří v Premier League odkoučovali alespoň padesát utkání, je to nejvíc ze všech. „A to dnes může být Tottenham ještě rád, že to dopadlo jen takhle. Řekl bych, že je k nim konečné skóre milosrdné. Liverpool mohl dát těch gólů deset,“ byl kritický bývalý stoper Liverpoolu Jamie Carragher.

Vedoucí tým tabulky byl totiž na severu Londýna od úplného úvodu jasně lepším týmem a jen se čekalo, kdy začne využívat své šance. Cesta k prvním dvěma trefám vedla přes povedené centry. Po jednoduché ztrátě střelce druhé branky, Alexise Mac Allistera, snížil James Maddison. Liverpool si však ještě do pauzy vzal dvougólový náskok zpět po rychlé akci.

„Kdybychom v poločase vedli jen o jednu branku, tak by to nebylo fér,“ domníval se trenér Liverpoolu Arne Slot.

Ofenzivní show pokračovala i po změně stran. Po dvou trefách Salaha to vypadalo na těžký debakl domácích. Ti se sice ještě nadechli ke korekci skóre, ale tenisovou podobu dal výsledku další dvougólový střelec večera Luis Díaz.

„Chybí nám brankářská jednička, dva stopeři a levý obránce. To je prostě strašná rána pro sestavu. Bylo by to tak i u jakéhokoliv jiného týmu,“ hledal příčiny špatné defenzivní práce Tottenhamu australský trenér.

Hlavní hvězdou a tématem zápasu však byl Mohamed Salah. „Dnes nám to směrem dopředu šlo. V obraně se potřebujeme ještě zlepšit. Dostat tři góly není zrovna dobré. Výsledek je však skvělý. Osobně jsem rád, že jsem se mohl posunout na čtvrté místo v historické tabulce střelců klubu, ale nejdůležitější je, že jsme vyhráli. Ohledně mé budoucnosti žádné novinky nejsou, ale ať se stane cokoliv, budu z toho mít radost,“ popsal Egypťan veškeré své emoce.

Ty měl silné i sám Slot. „Měl jsem nějakou představu, než jsem ho začal trénovat, ale ukázal mi, že je ještě mnohem lepší. Senzační hráč a výborný člověk. Už pracuje na tom, aby byl ideálně připraven na další zápas. To mě asi nadchnulo nejvíc, že perfektně chápe, jak tvrdě musí makat,“ vyzdvihl nizozemský kouč.

Liverpool přesvědčivým triumfem dokázal skvěle využít zaváhání druhé Chelsea a na čele Premier League navýšil svůj náskok. Již pojedenadvacáté stráví Vánoce na první příčce nejvyšší anglické soutěže. Žádnému klubu se to nepovedlo víckrát. Titul z toho pak byl v jedenácti případech.

„Samozřejmě to něco znamená, ale všichni moc dobře víme, jak dlouhá je ještě cesta k titulu. Hned za čtyři dny hrajeme znova. Je těžké takhle hrát každý zápas. O tom je Premier League. Osobně jsem třeba nečekal, že Chelsea dnes ztratí body,“ těšilo Slota, že prožije poklidné Vánoce.

Premier League ovšem není ještě ani v polovině.