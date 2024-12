Zničené City: nápad s Messim? Opory mimo, Guardiola připustil posily

Cityzens na domácím hřišti během tradičního Boxing Day vedli, ve statistikách dominovali. Jenže Erling Haaland nedal penaltu, krizí a zraněními zmítaný tým opět inkasoval a konečný výsledek 1:1 znamená další hořkou pilulku pro šampiona Premier League.

Trenér Pep Guardiola po zápase přiznal, že v ledovém přestupovém období se klub pokusí zareagovat. „V zimním okně to nikdy není snadné. Samotní hráči vědí, že musíme posílit kádr. Pokud ale přijde někdo na jejich pozici, nejsou z toho šťastní,“ připustil španělský kouč, který na podzim prodloužil s klubem smlouvu o další dva roky.

Cityzens tradičně budují kádr v létě, posledním zimním hráčem, který se v klubu výrazněji uchytil, byl španělský stoper Aymeric Laporte (30). To ale bylo před šesti lety… Teď se situace mění. Mužstvo zažívá největší výsledkovou krizi posledních deseti let, citelně schází zranění hráči a klíčové opory stále nehrají v ideální pohodě. Klub v posledním období vydělal 139 milionů liber (téměř 4,2 miliardy korun) na největších přestupech, může si dovolit utrácet.

„Pravdou je, že máme opravdu hodně zraněných, což je problém. Jen kvůli tomu ale není nutné přivádět posily za každou cenu. Potřebujeme najít hráče pro další tři, čtyři, pět let. Tohle není jednoduché, ale samozřejmě se o něco pokusíme,“ pravil Guardiola.

Proti Evertonu týmu scházeli Jack Grealish (svalové problémy), Kyle Walker (nemoc), dlouhodobě jsou mimo klíčový záložník Rodri, křídelník Oscar Bobb a důležití obránci Rúben Dias a John Stones. Ilkay Gundogan a Kevin De Bruyne šli do zápasu s Evertonem až v úplném závěru z lavičky, protože nebyli plně připravení. „Osm důležitých hráčů máme zraněných,“ posteskl si Guardiola.

Co s tím? City určitě budou v lednu aktivní. Potřebují zpevnit defenzivu, k tomu podepsat hráče na pozici šest, osm a nejspíš přidat jednoho hrotového útočníka. Dlouholetý sportovní ředitel Txiki Begiristain pravděpodobně klub v létě opustí, na zimní posilování ale ještě bude mít vliv.

Zmiňuje se i jedno sice krátkodobé, ale extrémně zajímavé řešení. Světovými médii se šíří myšlenka, že na Ostrovy může zamířit Lionel Messi (37)! Nová sezona v Interu Miami, kde má kontrakt do konce roku 2025, mu začne až na konci února, poslední zápas odehrál v listopadu za Argentinu.

V případě angažmá v Manchesteru by se jednalo o krátkodobé hostování do konce sezony. Spojení Guardioly s Messim fungovalo během útočníkových vrcholných let v Barceloně, oba k sobě chovají maximální respekt. City o Messiho příchodu jednali několikrát v minulosti, na starty argentinské legendy v nejtěžší soutěži světa ale dosud nedošlo.

Přes Beckhama to nejspíš neprojde

Messi už je na sklonku kariéry, dosáhl prakticky všeho. Do Anglie by už nešel jako superstar v nejlepší formě, nicméně jeho tvůrčí schopnosti a fotbalová genialita ve správném herním systému můžou fungovat podobně, jako když má Messi kolem sebe mladší a rychlejší parťáky v argentinském dresu. Vzhledem k hrůzné formě celého týmu může dojít i na takové nouzové řešení. Messi patřil v Miami k nejlepším hráčům celé MLS, zapsal 23 gólů a 13 asistencí ve 25 zápasech.

Italský server Tuttosport ale zmiňuje, že odvážná myšlenka nejspíš neprojde přes Davida Beckhama , jenž pro jarní část sezony nechce přijít o svůj klíčový herní i reklamní artikl. Bývalý anglický reprezentant a majitel Interu Miami přitom během vlastní kariéry podobně do Evropy během zimní pauzy v MLS dvakrát zamířil na hostování z LA Galaxy do AC Milán.

V souvislosti s aktuálním posilováním City padají dvě zajímavá jména. Náhradou za dlouhodobě zraněného Rodriho může být brazilský polař z Newcastlu Bruno Guimaraes (27), Cityzens by nejspíš museli zaplatit výstupní klauzuli ve výši 100 milionů liber (přes tři miliardy korun). Na stejnou pozici může být variantou i Martin Zubimendi (25) z Realu Sociedad.