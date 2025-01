Kinský už patří Tottenhamu! Dohoda se Slavií. Splněný sen, září gólman

Vedení obou klubů se domluvilo na tom, že přestupovou částku nebudou zveřejňovat. Podle zdrojů redakce se suma pohybuje mezi 16 až 17 miliony eur, nezohledňuje však výkonnostní bonusy. S jistotou se jedná o nejdražší transfer brankáře z české ligy.

„Je to krásné, odmalička splněný sen. Stanovoval jsem si cíle, které mě k tomuto momentu dovedou. Dnes se to povedlo. Je mi jednadvacet. Jsem nadšený, jsem vděčný, že takovou šanci mám a že se věci sešly. Zároveň vím, co jsem pro to udělal., Je to zasloiužené.. Děkuji všem, co mi pomohli,“ prohlásil v první reakci Kinský.

Už ve středu by se měl postavit do branky Tottenhamu v semifinále Ligového poháru proti Liverpoolu.