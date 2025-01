Zlámal o Kinském: Pokud pomůže k trofeji, bude ihned absolutní legendou

V cestě do semifinále ligového poháru už fotbalisté Tottenhamu setnuli těžké soupeře, třeba oba manchesterské velkokluby. A ačkoliv Liverpool bude zřejmě těžším oříškem, šance pro Londýňany a Antonína Kinského existuje. „Tottenhamu se na lepší týmy hraje dobře. Tonda se ocitne hozený do vody, ale bude v ní jako ryba,“ řekl před zápasem bývalý brankář a expert televize Canal+ Sport Zdeněk Zlámal. Přidal i pohled na zraněnou jedničku Guglielma Vicaria.

Útočník by do tak velkého zápasu po pár dnech v týmu asi nenaskočil. Ale u brankářů je to jiné, že?

„Jak se to vezme. Člověk se sžívá s novým prostředím, někdy je to na škodu. Tottenham se ale prezentuje vysoko postavenou obranou, rozehrávkou od gólmana si hodně pomáhají. To jsou Kinského silné stránky. Zrovna u něj si tedy myslím, že mu to pomůže. Ocitne se hozený do vody, ale bude v ní jako ryba. Je to těžká zkouška, ale hodně se na to těším.“

Asi se sluší říct, že ze současného stavu obrany Tottenhamu nečiší taková jistota jako ze stoperské trojice Slavie…

„Stoprocentně. Defenziva nefunguje, je to zapříčiněno zraněním dvou hlavních stoperů. Styl s vysoko postavenou obranou, který hrají, je pro gólmana náročný, hodně se od něj očekává. Musí to za nimi pořád čistit. Pro Kinského to bude něco trochu jiného.“

Jak se vám vlastně líbí momentálně zraněná původní jednička Guglielmo Vicario?

„V takzvaném shotstoppingu, tedy samotném chytání, si dovolím tvrdit, že je jeden z nejlepších na světě. Opravdu se mi líbí. Ale nemá úplně tu rozehrávku nohama, co má Tonda. A nejen to, právě i ve čtení hry, které je při čištění prostoru za obranou potřeba, je Tonda lepší.“