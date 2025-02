Salah řídil výhru Reds. Nottingham dal sedm gólů, Wood je mezi top střelci

Salah v 30. minutě proměnil penaltu a na začátku poslední čtvrthodiny se prosadil svým typickým obstřelem. Byl to jeho 300. gól v kariéře a zároveň vystřídal Franka Lamparda na šestém místě historické tabulky střelců Premier League se 178 góly. Egyptský útočník má na kontě 21 branek ve své možná poslední sezoně v Liverpoolu, mu po sezoně končí smlouva. Je to popáté, co v jedné sezóně za klub nastřílel 20 a více ligových gólů.

„Reds“ mají na třetí Nottingham a druhý Arsenal, který v neděli ve šlágru kola přivítá Manchester City, náskok devíti bodů. Bournemouth je sedmý.

Nottingham vyhrál první poločas 3:0 po vlastní brance hostujícího obránce Dunka a gólech Gibbse-Whitea a Wooda. Novozélandský útočník po pauze nejprve doklepl do branky Elangovu přihrávku a třetí trefu přidal z penalty. V tabulce střelců se Wood dotáhl na třetího Isaka z Newcastlu. Vícekrát se prosadili jen Haaland z Manchesteru City (18) a Salah z Liverpoolu (21). Konečný výsledek ještě v závěru zpečetili Williams a střídající Jota Silva.

Nottingham odčinil porážku 0:5 od Bournemouthu z minulého týdne a bodově se dotáhl na Arsenal. Trenér Fabian Hürzeler poprvé od letního příchodu do Brightonu prohrál dvě ligová utkání po sobě. Jeho tým je devátý.

Pátý Newcastle doma překvapivě prohrál s Fulhamem 1:2 a v tabulce jej může předstihnout Chelsea, jež v pondělí přivítá West Ham. Domácí po poločase vedli brankou Murphyho, ale soupeř po přestávce utkání otočil zásluhou Jiméneze a Rodriga Munize. „Straky“ prohrály ve druhém domácím utkání po sobě.

Everton v záchranářském souboji porazil Leicester jasně 4:0 a poprvé v sezoně si připsal tři vítězství v řadě. Svěřence Davida Moyese poslal už po deseti sekundách do vedení Doucouré a postaral se o nejrychlejší gól v ročníku. Ještě před koncem prvního dějství se dvakrát trefil Beto a výsledek v závěru uzavřel Ndiaye. Leicester nenavázal na výhru nad Tottenhamem z minulého kola a může se propadnout do pásma sestupu, pokud Wolves večer doma uhrají alespoň remízu s Aston Villou.

Poslední Southampton venku porazil předposlední Ipswich 2:1, připsal si teprve druhou výhru v sezoně a svému soupeři se přiblížil na sedm bodů.

Výsledky 24. kola Premier League:

Nottingham - Brighton 7:0

Branky: 32., 64. a 69. z pen. Wood, 12. vlastní Dunk, 25. Gibbs-White, 89. Williams, 90.+1 Jota Silva

Bournemouth - Liverpool 0:2

Branky: 30. z pen. a 75. Salah

Everton - Leicester 4:0

Branky: 6. a 45.+2 Beto, 1. Doucouré, 90. Ndiaye

Ipswich - Southampton 1:2

Branky: 31. Delap - 21. Aribo, 88. Onuachu

Newcastle - Fulham 1:2

Branky: 37. Murphy - 61. Jiménez, 83. Rodrigo Muniz

Wolverhampton - Aston Villa