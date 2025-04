Stejně jako Slavia. Liverpool se nijak nerozpakoval a využil hned první šanci k definitivní jistotě zisku titulu. Po středeční remíze Arsenalu 2:2 s Crystal Palace bylo jasné, že „Kanonýři“ musí doufat v pomoc od svého úhlavního rivala ze severu Londýna, aby ještě mohli živit alespoň teoretickou šanci na první místo. Liverpool však odmítl jakékoliv překvapení. K odstartování oslav stačila i remíza. Liverpool si ovšem došel pro jasné vítězství 5:1.

Už při příjezdu na stadion vítaly své hrdiny tisícovky fanoušků s pyrotechnikou a chorály. Celá červená část města čekala, že si tentokrát užije mistrovské oslavy naplno. Před pěti lety je do velké míry omezily restrikce kvůli nemoci covid-19.

„Každý v autobuse moc dobře věděl, že dnes prostě nemůžeme prohrát,“ cenil si uvítání Arne Slot.

Jeho svěřenci přitom nezačali nejlépe. Ve dvanácté minutě se po rohovém kopu prosadil Dominic Solanke a Tottenham šel do šokujícího vedení.

Domácí v tu chvíli přepnuli na vyšší stupeň a za dvaadvacet minut už vedli 3:1 po gólech Luise Díaze, Alexise Mac Allistera a Codyho Gakpa, jenž vyslal vzkaz k nebi s tílkem „Patřím Ježíšovi“.

Originální oslavu ukázal i Mohamed Salah, jenž po změně stran zvyšoval na rozdíl tří branek. Nejlepší hráč soutěže slavil po vzoru Francesca Tottiho selfie fotkou s fanoušky za brankou. Parádní večer završil obránce „Kohoutů“ Destiny Udogie, jenž si při pokusu uklidit před Salahem míč do bezpečí vstřelil vlastní branku na konečných 5:1.

„Jsem nesmírně pyšný. Nejen na hráče, ale také vedení klubu a realizační tým. Všichni zaslouží ohromný potlesk. Zapomeňme na to, že je to druhý titul během pětatřiceti let. Je to druhý titul během pěti let,“ byl spokojený Slot, jenž jako první trenér v historii klubu získal titul hned v první sezoně. Ve své kariéře slaví podruhé. Před dvěma lety s Feyenoordem ovládl Eredivisie.

Před sezonou přitom nic nenasvědčovalo takové jízdě klubu z Anfield. S novým trenérem dorazila pouze jedna posila. V Juventusu nechtěný Federico Chiesa. Tomu odpovídaly i předpovědi sázkových kanceláří. Pro ně byl Liverpool až třetím největším favoritem na zisk titulu. S kurzem 8,0 daleko za Arsenalem (2,6) a Manchesterem City (2,2).

Druhého listopadu se však „Reds“ vyhoupli do čela soutěže a už před sebe nikoho nepustili. „Tohle je nejkrásnější klub na světě. Tohle si zcela zasloužíme a následující týdny si velice užijeme. Zoufale jsem chtěl, abychom uspěli pro naše fanoušky po celém světě,“ byl značně emotivní kapitán Virgil van Dijk, který se svými spoluhráči dominoval v řadě klíčových statistik v čele se vstřelenými góly, vytvořenými šancemi a střelami na branku. Především získali nejvíce bodů.

Trofej převezme Liverpool až po skončení soutěže, tedy 25. května po utkání s Crystal Palace na Anfieldu. Vítězslav Jaroš ovšem medaili zřejmě neobdrží.

Klub jich dostane celkem 40 a musí je dát hráčům, kteří nastoupili do pěti a více utkání. Český brankář naskočil pouze v říjnovém zápase na Crystal Palace, kdy odchytal dvanáct minut za zraněného Alissona. Důležitým zákrokem pomohl udržet čisté konto při vítězství 1:0. Nyní ale musí čekat, jestli dostane přednost před některým z členů realizačního týmu.

Počet titulů v Premier League

13 - Manchester United

8 - Manchester City

5 - Chelsea

3 - Arsenal

2 - Liverpool

Celkový počet anglických titulů

20 - Liverpool, Manchester United

13 - Arsenal

10 - Manchester City

Trenéři, kteří získali titul v první sezoně v Premier League

José Mourinho - Chelsea (2004/05)

Carlo Ancelotti - Chelsea (2009/10)

Manuel Pellegrini - Manchester City (2013/14)

Antonio Conte - Chelsea (2016/17)

Arne Slot - Liverpool (2024/25)