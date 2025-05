ONLINE: Souček oslavil narození syna gólem a výhrou. Kinský nezabránil porážce Spurs

Vstoupit do diskuse (

Tomáš Souček se gólem podílel na vítězství fotbalistů West Hamu 2:0 nad domácím Manchesterem United. Třicetiletý záložník dal devátou ligovou branku v sezoně, celkově to byla jeho 36. trefa v Premier League a k vyrovnání českého rekordu Patrika Bergera mu chybí už jen dvě. Antonín Kinský se po třech měsících vrátil do branky Tottenhamu a nezabránil domácí porážce 0:2 s Crystal Palace. Na závěr dnešního programu hostí mistrovský Liverpool fotbalisty Arsenalu, utkání sledujte ONLINE na iSportu.

Newcastle doma porazil Chelsea 2:0, soupeři uštědřil první porážku po šesti kolech a v tabulce se posunul na třetí místo. Nottingham rovněž před svými diváky pouze remizoval se sestupujícím Leicesterem 2:2 a nevyužil šanci odsunout Chelsea z páté příčky znamenající start v Lize mistrů.

Souček otevřel v Manchesteru skóre ve 26. minutě. Kudus našel jeho nohu prudkým přízemním centrem a český reprezentační kapitán se z bezprostřední blízkosti před odkrytou brankou nemýlil. Gól oslavil symbolickým pochováním čerstvě narozeného syna Daniela. Vítězství „Kladivářů“ v 57. minutě stvrdil Bowen. West Ham vystřídal United, kteří už sedm zápasů čekají na ligovou výhru, na 15. místě tabulky.

Kinský se postavil mezi tři tyče poprvé od 9. února, kdy nastoupil k zápasu Anglického poháru při prohře 1:2 s Aston Villou. Dnes poprvé inkasoval na konci prvního dějství poté, co obránce Muňoz nahrál před odkrytou branku Ezemu. Stejný hráč brzy po změně stran zvýšil. Hosté zůstali po první ligové výhře od 5. dubna na 12. místě. Tottenham klesl na 17. příčku, za ním už je jen trojice sestupujících týmů.

Chelsea hrála od 35. minuty bez vyloučeného Nicolase Jacksona, který loktem udeřil do hlavy obránce Burna a po přezkumu videorozhodčího byl vyloučen. Hostům to zkomplikovalo šance na návrat do zápasu. Už od druhé minuty totiž prohrávali po gólu záložníka Tonaliho, který se prosadil u vzdálenější tyče po Murphyho přihrávce.

Navzdory oslabení Chelsea ve druhém poločase dominovala, přesto vyšla naprázdno a v nastavení výsledek zpečetil kapitán Guimaraes. Newcastle se posunul o bod před Manchester City, který v sobotu hrál bez branek se Southamptonem.

Nottingham brzy inkasoval po hlavičce Coadyho, ale záhy vyrovnal po rohu rovněž hlavou Gibbs-White a ve druhém poločase dokonal obrat 20. ligovým gólem v sezoně útočník Wood. Jenže devět minut před koncem vyrovnal Buonanotte a Nottingham se na sedmém místě k páté Chelsea pouze přiblížil na jednobodový rozdíl.

Anglická fotbalová liga - 36. kolo:

Newcastle - Chelsea 2:0

Branky: 2. Tonali, 90.+1 Guimaraes.

Manchester United - West Ham 0:2

Branky: 26. Souček, 57. Bowen

Nottingham - Leicester 2:2

Branky: 25. Gibbs-White, 56. Wood - 16. Coady, 81. Buonanotte

Tottenham - Crystal Palace 0:2

Branky: 45. a 48. Eze

17:30 Liverpool - Arsenal.