Tottenham - Wolves. Krejčí u gólu hostů, o výhru přišli v samotném závěru

ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Fotbalisté Brentfordu v anglické lize zvítězili 3:1 nad Manchesterem United, který má po šesti kolech na kontě už tři porážky. Liverpool poprvé v sezoně ztratil, když prohrál na Crystal Palace 1:2. Manchester City rozstřílel Burnley 5:1, Chelsea po vyloučení Trevoha Chalobaha ztratila vedení proti Brightonu a prohrála 1:3. Ladislav Krejčí v základní sestavě byl u jediné a veledůležité branky Wolves proti Tottenhamu, která zařídila první body v sezoně. Hosté ale přišli o výhru ve čtvrté minutě nastavení.

Wolverhampton remizoval na hřišti Tottenhamu 1:1 a má první bod. Vítěznou radost „Vlkům“ překazil ve čtvrté minutě nastavení Portugalec Palhinha přesnou ranou k tyči. Na vedoucím gólu Wolves měl podíl Ladislav Krejčí, jehož hlavičku pohotovým zákrokem vyrazil brankář Vicario pouze k přesně dorážejícímu Uruguayci Buenovi. Krejčí odehrál na postu stopera celý zápas. Český brankář Antonín Kinský zůstal na lavičce domácích.

Wolverhampton zůstává poslední. Tottenham se posunul na třetí místo o skóre před Sunderland a Bournemouth.

Liverpool překvapivě padl s Crystal Palace

Liverpool podlehl 1:2 Crystal Palace a poprvé v sezoně ztratil body. Domácí rozhodli v sedmé minutě nastaveného času, kdy se trefil střídající Eddie Nketiah. Crystal Palace na Liverpool vyzrál už podruhé v sezoně. V srpnovém Superpoháru uspěl po penaltovém rozstřelu.

Manchester City si poradil jednoznačně 5:1 s Burnley a v tabulce je čtvrtý. K vysokému vítězství svěřencům trenéra Pepa Guardioly pomohly dva vlastní góly francouzského stopera Estévea a dvě Haalandovy trefy v závěrečných minutách. Trefil se také Portugalec Nunes. Nováček Burnley počtvrté za sebou nevyhrálo.

Chelsea podlehla 1:3 Brightonu a potřetí za sebou na ligové scéně nezvítězila. „Blues„ v zápase přišli o vedení a stejně jako při minulé porážce s Manchesterem United si zápas zkomplikovali červenou kartou. Brighton totiž po vyloučení stopera Chalobaha otočil v závěrečných 13 minutách skóre. O všechny góly se postarali střídající hráči. Dvakrát se trefil Welbeck a jednou De Cuyper.

United prohráli v Brentfordu

Fotbalisté Brentfordu zvítězili 3:1 nad Manchesterem United, který má po šesti kolech na kontě už tři porážky. Dvěma góly se pod výhru domácích podepsal Brazilec Igor Thiago, který skóroval dvakrát v úvodních 20 minutách.

Manchester United nevyhrál v osmém ligovém zápase na hřišti soupeře po sobě, což se mu stalo po šesti letech, a v neúplné tabulce klesl na 13. místo. Brentford je díky lepšímu skóre jedenáctý.

#TýmZVRPSkóreB
1Liverpool650112:715
2Crystal Palace63308:312
3Tottenham632111:411
4Sunderland63217:411
5Bournemouth63218:711
6Manchester City631214:610
7Arsenal531110:210
8Chelsea622211:88
9Fulham52216:58
10Brighton62229:98
11Leeds62226:98
12Everton52126:57
13Brentford62139:117
14Manchester Utd.62137:117
15Newcastle51313:36
16Nottingham Forest61235:105
17Burnley61146:134
18Aston Villa50321:53
19West Ham51045:133
20Wolves60154:131
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

