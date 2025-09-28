Sparta po Baníku: nečekaný asistent i náhrada za Haraslína. „Nejzlobivější“ byl Baroš
Obě mužstva se proměnila za poslední čtyři měsíce k nepoznání. Sparta potvrdila včerejší ligovou výhrou 3:0 nad Baníkem progres pod staronovým koučem Brianem Priskem. Zato Ostravané se dostali do velmi kritické situace. Co všechno ukázal třaskavý duel, který navštívil také bývalý reprezentační útočník Milan Baroš?
Nečekaný král asistencí
Přibývají mu na konto klíčové momenty. Patrik Vydra se v Ostravě podílel na dvou sparťanských trefách. Nejprve prostrčil balon za obranu na Veljka Birmančeviče, později fantastickým pasem našel Johna Mercada. „Jsem rád za dvě asistence,“ prohodil střední záložník pro klubový web. A rázem vede tabulku hráčů s nejvyšším počtem gólových přihrávek, má jich pět. „Odehrál velmi dobrý zápas. Jsem spokojený, jak si zatím v této sezoně vede. Udělal dobré kroky,“ poznamenal kouč Priske. „Je dobře nastavený a dává týmu velkou kvalitu,“ doplnil.
Kairinen: mistr standardních situací
Ještě před sobotním zápasem platilo, že sparťan Kaan Kairinen vytvořil jedenáct šancí ze standardních situací, což bylo nejvíc ze všech hráčů v této ligové sezoně. A finský středopolař přidal proti Baníku další body. Ve čtrnácté minutě zakroutil levačkou z přímého kopu míč na hlavu stopera Filipa Panáka. Slušná technika, vynikající přesnost. Byť také chyba ostravské defenzivy.
„On je pro nás obrovská výhoda. Víme, kam balon poletí, a tam koncentrujeme víc lidí. Dokáže to kopnout do správného prostoru. Známe jeho kvality a je dobře, že ho máme. Jsem rád, že zůstal,“ uvedl Panák v rozhovoru pro Oneplay Sport. Tím narážel na fakt, že o Kairinena byl v létě zájem i z německé bundesligy.
Ofenziva bez Haraslína
Poslední zápas odehrál před necelým měsícem. Kapitán Lukáš Haraslín léčil od té doby svalové zranění, kvůli němuž vynechal reprezentační sraz a také čtyři soutěžní utkání za Spartu. „Zotavuje se podle plánu. A věřím, že ve čtvrtek proti Shamrocku dostane nějaké minuty,“ prozradil trenér Priske. Pokud by to vyšlo, bude k dispozici i pro víkendové derby proti Slavii.
Přesto Letenští zřejmě našli produktivní náhradu za slovenského křídelníka. Mercado podruhé za sebou naskočil vlevo ofenzivního trojzubce a vstřelil gól proti Plzni (2:1) i Baníku. „Má individuální kvalitu, což jsme viděli už v minulých zápasech. Dneska podal taky dobrý výkon, a to je pro něj hodně důležité,“ zmínil Priske, který mluvil během utkání na Ekvádorce ve španělštině. „Zkoušel jsem to, ale mluvím hlavně anglicky,“ usmál se v televizním rozhovoru. „Trochu jsem se učil, ale ne tolik, abych mu pomohl.“
„Nejzlobivější“ byl Baroš
Před čtyřmi měsíci Baník vedl doma nad Spartou v poločase 3:0, v sobotu prohrával 0:3. Reakce? Žádná. Tým je momentálně mrtvý, což jde za hráči, realizačním týmem i sportovním úsekem. Dřív býval tento šlágr ve Vítkovicích vždy válkou, která hosty bolela, teď si Letenští v pohodě zatrénovali, vstřelili tři branky a odjeli domů. Ze strany Slezanů tomu chyběla nejen kvalita, taktické šachy, ale i emoce. Ty největší tak nakonec již před duelem ukázal Milan Baroš příznivcům Sparty. Zbytek na hřišti byl jen jako kompars.
„Nebyl to náš den. Budeme se muset rvát s každým soupeřem, ale Sparta je v aktuálním rozpoložení a teď pro nás asi nezdolatelná,“ hodnotil kouč Pavel Hapal.
Střed tabulky bude úspěch
Se šesti body je situace FCB již bez přehánění kritická. V současnosti je na tom Ostrava tak, že bude muset být ráda, když se vyhne skupině o záchranu a přezimuje v klidnějším středu. Tabulka se trhá, a byť má Baník před sebou ještě středeční dohrávku v Pardubicích, není jeho forma zrovna natolik oslnivá, že by každý automaticky počítal se třemi body. Každopádně je na východě Čech a poté i ve Zlíně musí posbírat, jinak bude reprezentační přestávka na Bazalech dost divoká.
„My děláme pořád stejnou práci, kluky motivujeme. Myslím, že jsou dost motivovaní. To není o tom. Když výsledky přichází, hlava pracuje trochu lépe. Teď jsme na tom možná hůř, ale já věřím, že se z toho dostaneme, chytneme nějakou šňůru a přibývat budou i vítězné zápasy,“ podotkl trenér Pavel Hapal.