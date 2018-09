Má dres Buffona! Půjde na dobrou věc, řekl Koubek. Od PSG dostal tři góly

Prohráli jste 1:3, ale PSG jste několikrát dostali do úzkých. Považujete výsledek za krutý?

„Prohráli jsme, přesto jsme se v některých věcech zlepšili. Bohužel na top tým v Ligue 1 to zatím nestačí. Produktivita rozhodla, my své šance nedali, naopak oni polovinu těch svých využili, a proto je výsledek 1:3. Nemáme moc času se v tom babrat, nic extra nezměníme. Dobré je, že ve středu a v neděli hrajeme znovu.“

Vyčítáte si některou z branek? Ve všech případech jste byl blízko úspěšnému zákroku…

„Nic si nevyčítám, chytal jsem naplno, jak nejlépe umím. To, že jsem byl blízko, je dobře, protože to byly rychlé a skvěle umístněné střely. Vím, že cesta, po které jsem se vydal, je správná. Nicméně takové góly, při kterých si sáhnete na míč, zamrzí. Zítra se na ně mrknu, vyhodnotím, co bylo dobře a co špatně. Potom se budu snažit, aby se v dalších zápasech špatné věci neopakovaly.“

V květnu jste PSG porazili 2:0. Sám jste říkal, že jste na giganta možná našli recept. Vaše slova se nepotvrdila. Bylo to tím, že oproti předchozímu střetu do utkání naskočili Neymar s Cavanim?

„V ten daný moment jsme na ně recept měli, nicméně dnes to stejné nebylo. Měli jsme možnosti ohrozit soupeřovu branku a dotáhnout brejky, bohužel nám chyběla větší kvalita. Cavani s Neymarem dodali týmu sebevědomí jen tím, že byli na hřišti. I když se jim moc nedařilo, tak třeba Neymar vymyslel krásnou přihrávku před druhým gólem.“

Poprvé v kariéře stál proti vám Gianluigi Buffon. Splnil jste si sen?

„Tenhle zápas si budu pamatovat hlavně kvůli němu. Po zápase jsme si vyměnili dres, za což jsem hrozně rád, protože půjde na dobrou věc. Jen v příštím zápase si ho musím nechat podepsat. (usmívá se) Snad to pro Gigiho nebude problém. Věřím, že ne. Před i po zápase jsme se pozdravili. Jsem moc rád, že jsem ho ještě potkal na hřišti.“

Obdivujete, v jak skvělé kondici je čtyřicetiletý Buffon?

„Přijde mi to fakt úžasný! Vždyť toho má tolik za sebou. Tolik let kariéry, spousty zápasů, mraky tréninků a stejně nemá dost. Prostě jde do PSG a chce jim pomoct, chce pomoct mladým gólmanům, předávat jim zkušenosti. Gigi je vzorem nás všech i dalších generací.“

S Rennes jste do Lique 1 nevstoupili ideálně. Patří vám až čtrnácté místo. Vaše hra ale vypadá lépe než tabulkové postavení.

„Body jsme poztráceli zbytečně, měli jsme se o ně rvát víc. Soutěž je ale dlouhá a bodové rozdíly jsou malé. Hrajeme dobře, jen nejsme efektivní. Minulou sezonu to někdy nebylo ke koukání, ale získali jsme tři body, tak snad to dokážeme v náročném programu spojit a začneme výhrou hned ve středu v Amiens. To by nám strašně pomohlo.“