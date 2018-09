Čecha v Rennes stále uctívají. Nejlepší gólman historie klubu, říká novinář

Také zítra večer obsadí brány dva Češi. Kromě Koubka bude v akci Vlastimil Hrubý, jenž přijel s Jabloncem k prvnímu duelu skupiny K Evropské ligy. „I kvůli Tomášovi jsem si přál, abychom dostali Rennes,“ přiznal Hrubý. „Dostal se tam, chytá stabilně. Osobně se moc neznáme, jen ze hřiště. Mohli jsme proti sobě hrát v lize tak čtyřikrát pětkrát. Nevím, jakou mám s ním bilanci. Ale asi špatnou, protože působil ve Spartě. Proti ní se nám moc nedaří,“ dodal s úsměvem.

Šestadvacetiletý rodák z Hradce Králové přišel do Francie před rokem ze Sparty a hned se chopil role jedničky. Stal se hvězdou Ligue 1, soutěže aktuálních mistrů světa. „Integroval se rychle,“ pronesl uznale trenér Sabri Lamouchi, bývalý skvělý záložník. Pevné místo mu zajistil i v této sezoně. „Hraje, má důvěru a je spolehlivý. Čekáme od něj hodně a má velký potenciál,“ doplnil kouč Stade Rennes, pátého mužstva minulého ročníku.

Na Koubka se těší i jablonecký kouč Petr Rada, jenž ho loni na jaře vedl ve Spartě. „Těším se na každého českého hráče, co hraje v cizině. Tomáš je dobrý gólman i kluk,“ řekl Rada po příletu do Bretaně.

Číslem jedna však pro příznivce Rennes zatím zůstává Petr Čech, jenž při dvouletém působení (2002-2004) zanechal v klubu nesmazatelnou stopu. Odchytal 70 utkání a udržel 22 čistých kont. „Hlavně první rok explodoval,“ vybavil si novinář Penven. „Udělal si tady velké jméno. Myslím, že žádný zahraniční hráč se u nás tak rychle neadaptoval. Čech byl opravdová klasa a udělal posléze skvělou kariéru. Všichni v Rennes ho zbožňovali. Pracuju tu dvacet let a nikdy jsem neviděl, že by měl některý hráč větší ovace. Při jednom z posledních utkání před přestupem do Chelsea mu hráči, i ti soupeřovi, udělali na hřišti slavobránu. Bylo to velice dojemné,“ líčil Penven.

Jak se budou jednou loučit s Koubkem?