Henry o roli kouče: Wenger mi ukázal, jak být profík, Guardiola přeučil fotbal

Sezona 2016/17 pro Monako skončila pohádkově. Parta kolem střelce Radamela Falcaa a supertalenta Kyliana Mbappého předčila favorizované PSG a vybojovala mistrovský titul. V uplynulém ročníku z toho ještě bylo druhé místo v lize, ambiciózní mužstvo nestačilo jen na posíleného giganta z Paříže, který mu mimochodem vyfoukl právě i rychlíka Mbappého.

Pod úspěchy je podepsaný mladý portugalský kouč Leonardo Jardim, jenž svému týmu vtiskl sympatickou herní tvář a ve veleúspěšné sezoně 16/17 s ním dokonce hrál i semifinále Ligy mistrů.

Začátek nového ročníku Monaku ovšem vůbec nevyšel. Bilance? Z dosavadních dvanácti soutěžních zápasů jediné vítězství! To navíc přišlo hned v prvním ligovém kole na hřišti Nantes, od té doby ztráta za ztrátou. V tabulce Ligue 1 z toho je s šesti body až osmnácté místo, po dvou porážkách se výrazně vzdálil i případný postup z těžké skupiny v Champions League.

Zkrátka všechno špatně. Proto vedení klubu Jardima během reprezentační přestávky odvolalo a v sobotu představilo náhradu. Je jí jednačtyřicetiletý Henry, který si vyzkouší první angažmá v roli hlavního trenéra. Už během léta se mluvilo o tom, že je blízko působení v Bordeaux, nakonec se ale na spolupráci nedohodl. Až teď.

„Jsem velmi šťastný, že povedu právě Monako. Tady pro mě všechno začalo a mít příležitost se vrátit je úžasné,“ prohlásil Henry na prvním setkání s francouzskými novináři. „Thierry je dítě klubu. Ale zároveň nás zaujal i svou herní vizí, znalostmi fotbalu a především našeho mužstva. Jako hráč byl velmi dobrý a my nepochybujeme o tom, že bude velmi dobrý také jako trenér,“ přivítal nového kouče viceprezident Monaka Vadim Vasilijev.

První úkol? Už v sobotu zvládnout zápas na hřišti Štrasburku. „V první řadě teď myslím jen na tohle. Morálka v týmu není vysoká, zvlášť když půlka kádru byla na reprezentačních srazech. Chci se zabývat přítomností,“ reagoval Henry na otázku, jestli už přemýšlel o možných posilách v zimním přestupovém okně.

Během své hráčské kariéry zanechal nejvýraznější stopu v londýnském Arsenalu, kde pod vedením zkušeného Arséna Wengera strávil osm sezon a nastřílel 174 gólů. Po přestupu do Barcelony pak zase spolupracoval s progresivním Španělem Pepem Guardiolou. A z obou trenérských ikon při své práci rozhodně chce čerpat inspiraci.

„Samozřejmě, Wenger v mojí hlavě odemkl hodně věcí – hlavně co to znamená být skutečným profesionálem. Nikdy na to nezapomenu. Ovšem od lidí se můžete učit, ale zároveň musíte přinést i něco ze sebe,“ podotkl bývalý francouzský útočník. A Guardiola? „Pro mě je hlavním vzorem. Když jsem přišel do Barcelony, díky němu jsem se vlastně přeučil, jak hrát fotbal,“ doplnil Henry.

Sedmačtyřicetiletý trenér, který aktuálně vede Manchester City, by podle něj dokázal o fotbale mluvit celé hodiny. „S ním se můžete bavit a on nepůjde spát. I když vy usnete, on bude vyprávět dál,“ usmál se nový kouč osmnáctého celku francouzské ligy.

V nové roli se nechce nijak měnit. „Znali jste mě jako hráče, jsou chvíle, kdy se musíš smát a pobavit se. Zároveň je ale potřeba být přísný a dělat to, co trenér dělat má. Důležitý je dialog,“ řekl Henry. A jestli může být jeho skvělá hráčská kariéra výhodou pro trénování? „Doufám, že ano, ale neznamená to, že něco půjde snadno. Mám se hodně co učit, při přechodu na druhou stranu musím být trpělivý,“ uzavřel.