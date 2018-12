Neymarova zpověď o změnách účesů i Premier League. Co chtěl Beckham?

Otázek bylo pět. Některé neměly žádný hlubší smysl a zabývaly se Neymarovým účesem, nebo soubojem ve hře FIFA. U zbytku se ale nejdražší fotbalista světa musel pořádně zamyslet. Do které kategorie patřil dotaz Davida Beckhama.

Legendární anglický fotbalista Neymarovi vzkázal, že až skončí s fotbalem v Evropě, musí se přesunout do Miami. Právě tam totiž Beckham založil vlastní klub, který bude nastupovat v MLS. Brazilci se myšlenka líbila a slíbil, že tak učiní.

S ještě větším oříškem se vytasil Mendy, který se bez okolků zeptal šestadvacetiletého držitele zlaté medaile z LOH 2016 na to, jak by se mu líbilo angažmá v Premier League. Odpověď si navíc vyžádal ve francouzštině.

„Je to skvělá soutěž, bezesporu jedna z nejlepších lig na světě," začal Neymar. „Nevím, co bude zítra, ale myslím, že by jednoho dne každý skvělý hráč měl hrát v Premier League. Když v Anglii hraješ, můžeš si ji naplno užívat, protože si zasloužíš jen to nejlepší," dodal.

Okolo horké kaše navíc nechodil ani Luis Suárez. "Proč si tak často měníš účes?" dotázal se bývalý spoluhráč z Barcelony. „Tlusťochu," oplatil stejnou mincí Neymar. "Vždy rád měním věci a vlasy jsou první věc, u nichž mě těší, když provedu změnu. Vlastně ani netuším, proč kolem toho tolik dělám, ale vím, že se ti to líbí! I když jsem v tom trochu šílený," pokračoval Brazilec.

Bývalý levý obránce a jedna z největších hvězd klubu Santos, Léo, se vrátila k poslednímu zápasu Neymara v Brazílii: "Naneštěstí byl tvůj poslední start za Santos v Brazílii, raději bys ho měl doma ve Vile, že?"

„Jistěže jsem chtěl, aby byl můj poslední zápas na Vile a já mohl znovu nasát tu atmosféru... Ale stejně to bylo krásné. Fanoušci, kteří byli na zápase, byli skvělí a pomohla mi také moje partnerka," prozradil Neymar.

„Bylo to pro mě hodně těžké, protože jsem opouštěl rodinu a veškeré skvělé prostředí, které bylo kolem mě. Musel jsem jít na jiné místo, o kterém jsem toho moc nevěděl. Zaplať pánbůh, že to všechno vyšlo a vše funguje," zakončil svoje video.