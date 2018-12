PSG v potížích: kvůli 4,4 miliardám hrozí konec v LM, kdo to odnese? | iSport.cz

Uff, tohle bude ale dilema! Mocný majitel Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi se téměř ocitá v situaci, jež připomíná známé literární dílo Sophiina volba. Ano, tolik pro něj Neymar a Kylian Mbappé v městě Eiffelovy věže znamenají.

Jeho důvody jsou prosté, tyhle dva si přivedl jako klenoty do Parku princů, aby mu splnili jeho sny - být francouzskou jedničkou a dobýt evropský trůn v podobě triumfu v Champions League. Vysoké vynaložené částky k jejich získání jsou tomu důkazem.

Jenže nyní má Al-Khelaifi problém. PSG se zřejmě bude muset jedné ze svých hvězd zbavit. Aspoň pokud nechce mít potíže s UEFA a přijít v příští sezoně o účast v Lize mistrů. Zákaz je totiž jedním z trestů, který může organizace při dlouhodobém porušování Finančního Fair Play udělit.

A to je největší současný problém lídra francouzské ligy. V červených číslech se topí již roky. Naposledy byl rozdíl mezi příchody a odchody v plusu před deseti lety. Tehdy Pařížané vyinkasovali za prodané hráče přes 20 milionů eur a nakoupili za částku o deset milionů menší.

Až v posledních sezonách však suma nabobtnala do obřích rozměrů. Investice do Neymara (222 milionů eur) a Mbappého (180) zkrátka nejsou jen splněným snem. A to nemluvíme pouze o nich. V létě například dorazil ze Schalke 22letý krajní obránce Thilo Kehrer za 37 milionů eur.

Momentální manko, které se UEFA vůbec nelíbí, činí už 170 milionů eur, což je v přepočtu zhruba 4,4 miliardy korun. A pokud jej PSG v následujících dvou přestupních termínech nesníží, bude problém…

Co by to pro kádr mohlo znamenat? Logicky se nabízí prodat jednoho ze dvou nejdražších hráčů, než se rozloučit s početnější skupinou po menších částkách. Jak o Neymara, tak i o Mbappého bude na trhu zájem. V případě Brazilce se dlouhodobě spekuluje o návratu do Španělska, kde by mohl zakotvit opět v Barceloně. Nabízí se však i pikantní přestup k jejímu madridskému rivalovi Realu, nebo nečekané laso z Premier League.

Real Madrid si však v posledních letech brousil zuby spíš na Neymarova mladšího spoluhráče. Mbappé byl v Madridu jako 14letý chlapec na stáži a když se vyvinul v Monaku v jednoho z nejlepších teenagerů na světě, snažilo se jej vedení přivést na stálo. Jenže zvítězila rodina. Rodák z předměstí Paříže se nechtěl odloučit od blízkých a zvolil přestup do PSG.

Na druhou stranu je zřejmé, že Real musí nutně vyřešit díru v ofenzivě, která vznikla po odchodu Cristiana Ronaldo do Juventusu. Hráče, který zajistí minimálně 40 branek za sezonu, momentálně klub silně postrádá, jelikož Gareth Bale ani Karim Benzema nedokázali naskytnutou příležitost plně využít.

A logiku by příchod Neymara či Mbappého dával i z marketingového hlediska. Ačkoliv už se nejedná o výkony na hřišti, klub jako je Real nemůže být dlouhodobě bez silné tváře v čele. Ostatně v PSG by mohli vyprávět. Právě na těchto dvou všechny reklamní aktivity stojí.

Za týden začíná zimní přestupového období. A tak zbývá už jen položit tři nepříjemné otázky.

Kdo? Kam? A za kolik?

