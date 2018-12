Francie v ofsajdu kvůli žlutým vestám. PSG bude mít problémy, říká Koller

Hráči ani kluboví funkcionáři se k celé situaci vůbec nevyjadřují. „Ligoví hráči mají úplně jiné životní podmínky než protestující. Těmi jsou často lidé, kteří vydělávají měsíčně tisíc eur, za nájem dají sedm set a se zbytkem peněz musí vyjít do konce měsíce. Fotbalisté i ve slabších klubech jsou na tom na francouzské poměry velice dobře,“ poukazuje na sociální rozměr celého problému zahraniční zpravodaj České televize Jan Šmíd, který ve Francii žije.

„Dělnické fanouškovské jádro mají kluby z chudšího severu jako Lille nebo bývalého hornického Saint Etienne, podobně jako některé kluby v Anglii. Samotní hráči z protestů určitě nejsou nadšení, protože volných termínů je málo, ale rozhodně nevylučuji, že mají z klubů nařízeno, aby se k celé věci raději nevyjadřovali. Jedná se o velice citlivé téma,“ vysvětluje Šmíd.

Nespokojené Francouze vyhnala do ulic necitlivá politika prezidenta Emmanuela Macrona, který plánoval výrazným způsobem zdanit pohonné hmoty, což byla pro mnohé chudší obyvatele pomyslná poslední kapka. „Váš hněv byl hluboký a v mnoha ohledech oprávněný. Přijímám svou část zodpovědnosti,“ kapituloval před požadavky demonstrantů ve veřejném projevu 10. prosince francouzský prezident. Ovšem ani příslibem určitých hospodářských reforem Macron situaci uklidnit nedokázal a členové žlutých vest se rozhodli vyrazit do ulic francouzských měst i o uplynulém víkendu.

Bezpečnostní situaci ve Francii narušila den po zmíněném projevu další nešťastná událost. V úterý 11. prosince spáchal teroristický útok na vánočních trzích ve Štrasburku mnohokrát trestaný recidivista Chérif Chekatt, který při útoku zabil čtyři lidi, další čtyři leží s vážnými zraněními stále v nemocnici. Snaha uhlídat protesty protivládních demonstrantů a zpřísnění bezpečnostních opatření na vánočních trzích měly za následek, že kluby začaly na žádost policejních orgánů hojně rušit fotbalové zápasy, jelikož by bezpečností složky, které se potýkají s nedostatkem policistů, nedokázaly zajistit bezproblémový průběh ligových utkání.

Paradoxní je, že mezi pěti utkáními 18. kola Ligue 1, které byly odloženy, nefigurovalo střetnutí mezi Remeší a Štrasburkem. Pravděpodobně kvůli tomu, že klub z města zasaženého teroristickým útokem hrál zápas venku. Francouzský záložník Remeše Rémi Oudin však se svými kolegy ze Štrasburku soucítil: „Myslel jsem na to. To, co se stalo, je tragédie pro všechny. Jak pro Francii, tak pro Štrasburk. Je to pořád fotbalový zápas, který odehrajeme, jak se sluší a patří, ale opakuji, velmi jsem na ně myslel,“ uvedl třiadvacetiletý fotbalista před utkáním, v němž jeho tým zvítězil 2:1.

Zmíněný zápas byl však jediným, který se ze sobotního programu odehrál. V kombinaci s odloženými zápasy z minulého víkendu to znamená, že některé týmy budou muset zatím minimálně dva své ligové zápasy dohrávat nejdříve v lednu. „Tady na jihu protesty nijak zvlášť nepociťujeme, větší problém to je na severu země. Pokud se PSG dostane daleko v Lize mistrů, tak je možné, že chybějící zápasy odehrají až v pozdějších jarních měsících,“ uvádí k odloženým zápasům Koller.

Zatímco odložené zápasy 17. kola jsou naplánovány na polovinu ledna, o náhradním termínu utkání z uplynulého víkendu totiž dosud nebylo rozhodnuto. „Odneseme to především my. A když říkám my, mám na mysli fanoušky, týmy a všechny okolo fotbalu. Hledání náhradních termínů bude noční můra. Je to otravné, protože to vytváří jenom problémy. Přál bych si, aby se konečně celá situace zklidnila,“ říká Didier Quillot, výkonný ředitel profesionální fotbalové ligy (LFP).

Co se týká PSG, které suverénně vládne francouzské lize před duem Lille–Monpellier, se nabourání zápasového rytmu týká utkání právě proti Montpellieru a Dijonu. „Upřímně netuším, jestli nám to pomůže, nebo ne. Snažím se na to nemyslet. Pro mě osobně je naprosto jasné, že bezpečnost je na prvním místě,“ uvedl trenér Pařížanů Thomas Tuchel po odložení prvního zápasu, které jeho svěřencům umožnilo delší přípravu na utkání Ligy mistrů v Bělehradě. To PSG vyhrálo proti tamní Crvene Zvezdě 4:1 a Tuchelův tým si tak zajistil postup do jarních bojů z prvního místa ve skupině C.

Jisté je jedno – není jasné, kdy se Ligue 1 znovu rozběhne naplno.