Snový život? Slavný Buffon přiznal psychické problémy, vynechal i zápas | iSport.cz

O co přesně šlo? Legendární gólman strávil podstatnou část kariéry v Juventusu. S týmem získal mimo jiné devět ligových titulů, pět pohárových triumfů a šest trofejí za vítězství v superpoháru. V roce 2006 navíc dokráčel s italskou reprezentací až ke zlatu na mistrovství světa. Zdálo by se, že pohádkovější život sportovec už mít ani nelze. I tak se objevily problémy.

„Během jednoho období pro mě na pár měsíců všechno ztratilo význam... Vypadalo to, jako kdyby se o mě nikdo nestaral. Všichni se zajímali jen o fotbalistu, kterého jsem reprezentoval," odtajnil Buffon. „Zdálo se, jako kdyby se každý ptal na Buffona a nikoho nezajímal Gigi. Bylo to pro mě opravdu těžké," dodal otevřeně nyní již čtyřicetiletý gólman.

Kdy se italská ikona do osobních potíží dostala? „Bylo mi 25. Řítil jsem se na vlně úspěchů, ale jednoho dne, před zápasem Serie A, jsem zašel za koučem gólmanů Ivanem Bordonem. Řekl jsem mu, ať rozcvičí Antoni Chimentiho, náhradního brankáře, že bude chytat, protože se na to necítím."

„Měl jsem v té chvíli záchvat panické ataky a nebyl jsem ve stavu, kdy bych mohl nastoupit do zápasu. Nicméně bylo důležité, že situace vygradovala až do takového bodu, kdy jsem se musel posunout dopředu," pokračoval Buffon. „Kdybych si touto zkušeností neprošel, možná nikdy už bych se z období zmatku nedostal. Myslím, že to byl bod zlomu mezi odevzdáním se a konfrontováním nejistot, které všichni máme," přiznal.

„Nikdy jsem neměl strach ukázat pláč kvůli něčemu, co se mi stane a za co se nemusím stydět," uzavřel světoznámý Gigi a zařadil se tak mezi další ze sportovců, kteří v minulosti otevřeně přiznali na veřejnosti psychické problémy. Jedním z posledních byl hokejový brankář New York Islanders Robin Lehner.

Buffon v aktuálním ročníku odchytal dohromady třináct utkání, ve kterých inkasoval osm branek. Pětkrát vychytal čisté konto, hned čtyřikrát v duelu francouzské nejvyšší soutěže.