Krize v Monaku! Blíží se Henryho konec? Schyluje se k pikantní rošádě | iSport.cz

V lize nevyhráli už pět zápasů a teď končí i ve francouzském poháru. Fotbalisté Monaka prohráli s Métami 1:3, jak jinak než na domácím stadionu, který je v probíhající sezoně pro knížecí klub spíše přítěží. V lize na něm totiž nedokázali ani jednou vyhrát a nyní před svými fanoušky padli i v domácí pohárové soutěži.

„Na začátku zápasu jsme měli řadu šancí, ale Golovin, Sidibé ani Rony Lopes nedali. Pak jsme udělali chybu a soupeř vstřelil první gól. Vyrovnali jsme, ale pak jsme jsme nedokázali včas zablokovat střelce a hosté dali druhou branku. Vyřazení je pro nás další těžká rána,“ hlesl kouč Monaka Thierry Henry.

Knížecí klub čeká v sobotu důležitý zápas na hřišti osmnáctého Dijonu. „Bude to válka. Stejně jako potom v úterý v ligovém poháru v Guingampu. Je důležité, abychom v těchto dvou zápasech uspěli,“ zdůraznil.

„Tohle je ten okamžik, kdy musíme být jednotní, dostat ze sebe to nejlepší, být rozhodnější, duševně silnější. Po mém příchodu se nám podařilo určité problémy odstranit, ale ty se nám nyní postavily znovu do cesty. Budoucnost hráčů a Monaka musí být v Ligue 1, a proto se musíme rychle z této kritické situace dostat,“ uvědomuje si legenda Arsenalu.

Je však otázkou, zda má na vylepšení postavení v tabulce ještě čas. Podle deníku Daily Mirror je totiž vedení Monaka rozhodnuté v brzké době Henryho propustit. Bývalý francouzský reprezentant nastoupil na post hlavního kouče knížecího klubu 13. října 2018 a dostal smlouvu na tři roky. Nyní to však vypadá, že jeho štace brzy skončí.

Ve 20 zápasech, do nichž Monako vedl, vyhrál pouze čtyřikrát a nepodařilo se mu posunout klub do vyšších pater tabulky. Henry by tak měl být podle Daily Mirror během nejbližších 48 hodin informován o tom, že ho nahradí Leonardo Jardim.

Ano, ten muž, který byl na postu hlavního kouče v říjnu 2018 nahrazen právě Henrym.