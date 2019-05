Plašil se s Bordeaux rozloučil výhrou. PSG padlo na hřišti nováčka | iSport.cz

Jaroslav Plašil by mohl dostat roli ve vedení Bordeaux • Twitter.com/FC Girondins de Bordeaux

Fotbalista Jaroslav Plašil se rozloučil s dresem Girondins Bordeaux výhrou. Jeho tým po šesti porážkách v řadě zvítězil v Caen 1:0 a poslal domácí do druhé francouzské ligy. Paris St. Germain prohrál na hřišti nováčka v Remeši 1:3, ale na tom, že získá šestý titul za posledních sedm let, to už nemohlo nic změnit. Porážku mistra zmírnil Mbappé svým 33. gólem a stal se králem střelců.