Francie řeší dopady ukončené sezony. Logické, nebo zabijácké rozhodnutí? | iSport.cz

Zcela logické rozhodnutí. Ekonomicky to zabíjí fotbal. Reakce na to, že vláda ve Francii v úterý zakázala profesionální sport minimálně do začátku září, čímž ukončila i nejvyšší dvě fotbalové soutěže, jdou ze země aktuálních mistrů světa různé. „Ovšem o tamní fotbal se nebojím,“ říká uznávaný český trenér Verner Lička, který prostředí ve Francii dobře zná.

Ve Francii plánovali, že by se první dvě ligy mohly po koronavirové pandemii rozehrát v polovině června. Prezident tamní fotbalové federace Noël Le Graët si maloval, že by se mohlo začít finálovými zápasy dvou domácích pohárů, bylo by to podle něj symbolické. Jenže vláda země se sedmašedesáti miliony obyvateli vyhodnotila, že současný stav profesionálnímu sportu nepřeje, a zatrhla ho do začátku září.

„Lidé budou jezdit do práce metrem, autobusy a tramvajemi, zatímco dvaadvaceti lidem zakážeme běhat po hřišti. Ekonomicky to fotbal zabíjí,“ prohlásil pro rádio RMC Frank Leboeuf, bývalý výborný obránce a světový šampion z roku 1998. „Je těžké přijmout toto rozhodnutí, bolí to. Čtu o tom, jak se v Německu a Anglii připravují na rozjezd svých soutěží, registruji plány prezidenta svazu o tom, že by chtěl jako první odehrát finále…A pak se vše zastaví,“ povzdechl si Paul Le Guen, trenér druholigového Le Havru.

Daleko smířlivější byl kouč Marseille André Villas-Boas. „Je to zcela logické rozhodnutí. Doporučení a postupy, které navrhují lékaři, by bylo těžké dodržet,“ reagoval portugalský stratég druhého týmu Ligue 1. Verdikt vládní garnitury kvitovali i v Toulouse, které je beznadějně poslední a případná anulace ročníku ho může zachránit v nejvyšší soutěži.

Je otázkou, jak se několikaměsíční pauza projeví na ekonomice klubů. „Nemám o francouzský fotbal strach. Všechny kluby, až na Paris Saint-Germain, žijí hospodárně, vycházejí z toho, co mají na účtech, nezadlužují se. Neplánují víc, než na co opravdu mají. V ekonomické sféře se tam pracuje systematicky. Navíc Francouzi mají fantastický výchovný systém,“ řekl Sportu Verner Lička, zkušený český trenér, který ve Francii působil, dobře tamní prostředí zná a udržuje s ním pravidelný kontakt.

Zásadním příjem představují pro profesionální celky peníze z televizních práv. „Druholigovému klubu mohou tyto prostředky pokrýt i přes šedesát procent rozpočtu,“ nastínil Lička. Částečně dobrou zprávou tak je, že jejich hlavní držitelé Canal Plus a beIN Sports souhlasily, že zaplatí část prostředků splatných k 5. dubnu. Další platby však nejsou v období bez fotbalu pravděpodobné. I proto ve Francii doufají, že se po letních prázdninách zase začne hrát.