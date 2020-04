PŘEHLED: Kdy začnou TOP ligy? Německo je blízko, Anglie hlásí posun | iSport.cz

Anglie

Obnovený start tolik sledované Premier League se zatím neblíží, ovšem podle nejčerstvějších informací listu The Times začalo vedení soutěž jednat s britskou vládou o tom, že by se mohlo začít hrát 8. června. Podle návrhu by se zápasy konaly na vybraných stadionech, kde by bylo maximálně čtyři sta lidí. Všichni by museli mít negativní test na koronavirus. Liga by pak mohla skončit 27. července. V pondělí začal s omezenou přípravou jako první tým Arsenal, trénuje ve skupinkách po pěti.

Německo

Bundesliga má začít jako první soutěž po pauze způsobené koronavirem. Zatím platí plán, že by se měla znovu rozběhnout už 9. května a skončit do konce června. Hrát by se mělo samozřejmě bez diváků a za účasti nejnutnějšího počtu lidí. Tento návrh v Německu posvětili i politici. Hovoří se i o tom, že by se mělo hrát v rouškách, ale není pravděpodobné, že se tak opravdu stane. Bundesligové kluby už nějakou dobu trénují, byť ne plnohodnotně, Augsburg například začíná šestý týden přípravy.

Itálie

V Itálii, která patří k nejvíce zasaženým zemím koronavirem, se zatím stále nesmí trénovat. Od příštího týdne se ale začnou uvolňovat vládní opatření a hráči by mohli začít s individuálním tréninkem. Další možný postup? Od 18. května by se týmy mohly začít připravovat po skupinách, od 2. června by se mohla Serie A znovu rozehrát. Italský svaz už schválil, že liga může skončit až v srpnu.

Španělsko

Ve Španělsku si přejí sezonu dohrát, ale zatím vůbec netuší, kdy by to mohlo být. Ministr zdravotnictví Salvador Illa prohlásil, že profesionální sport se dřív než v létě nerozjede. Start La Ligy je tedy možný nejdříve od července. Zatím ani není jasné, kdy se kluby vrátí ke společnému tréninku. Šéf ligy Javier Tebas počítá, že bez diváků se ve Španělsku bude hrát až do prosince. Přerušený ligový ročník chce ale za každou cenu dohrát.

Francie

Ve Francii také chtěli sezonu dohrát, výkop Ligue 1 byl předběžně naplánován na 17. června. „Mají to v rukou ministři, ale vůle ligy a klubů je sezonu dohrát,“ konstatoval prezident Francouzské fotbalové federace Noël Le Graët. Podle prohlášení francouzského premiéra však nevyjde ani červnový restart. „Nebude možné pořádat velké sportovní události, hlavně ty fotbalové, dříve než v září. A to ani bez přítomnosti diváků,“ uvedl předseda vlády Édouard Philippe. Fotbalová sezona tak bude ukončena.

Nizozemsko

Nizozemská liga byla oficiálně ukončena jako první z evropských soutěží. Po hlasování 38 celků z první a druhé ligy bylo rozhodnuto o tom, že z nejvyšší soutěže se nebude sestupovat a ani do ní nikdo nepostoupí. Ligu tak udržely Haag s Waalwijkem, zatímco o postup přišly Leeuwarden s Graafschapem. Do Ligy mistrů se kvalifikovaly vedoucí Ajax Amsterodam a druhý AZ Alkmaar, který za obhájcem titulu po nekompletních 26 kolech zaostával jen o skóre. Do Evropské ligy postoupily třetí až pátý tým tabulky Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven s českým fotbalistou Michalem Sadílkem a Tilburg.

Belgie

Vedení nejvyšší soutěže doporučilo ukončit belgickou ligu koncem března kolo před koncem základní části s tím, že titul bude udělen Bruggám, kde působí i český reprezentační útočník Michael Krmenčík. Kromě titulu a zástupců v evropských pohárech si kluby předčasně určily, že do nejvyšší soutěže půjdou dva týmy, liga se tím pádem rozšíří na osmnáct mužstev a kvůli obavám z termínové listiny se patrně zruší v příští sezoně nadstavba.

Definitivní rozhodnutí o osudu sezony belgické fotbalové ligy se však zatím nepotvrdilo. Na valné hromadě profesionálních klubů se o ukončení ročníku mělo hlasovat v pondělí, ale poté, co v pátek vláda nedala jasné stanovisko ohledně opatření v boji proti šíření nemoci covid-19, chtějí kluby s verdiktem počkat.