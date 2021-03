Uragán Mbappé! Pohřeb pro obránce, zářit bude všude. Kde leží nástraha?

Barcelona vstoupila do odvety aktivně, ale brzo prohrávala • Reuters

Barcelona vstoupila do odvety aktivně, ale brzo prohrávala • Reuters

Barcelona vstoupila do odvety aktivně, ale brzo prohrávala • Reuters

Barcelona vstoupila do odvety aktivně, ale brzo prohrávala • Reuters

Barcelona vstoupila do odvety aktivně, ale brzo prohrávala • Reuters

Barcelona vstoupila do odvety aktivně, ale brzo prohrávala • Reuters

Kylian Mbappé slaví branku do sítě Barcelony • Reuters

V Lize mistrů Kylian Mbappé odehrál 40 zápasů a dal 24 gólů. To mnozí útočníci nezvládli za celou kariéru. Messi ani Ronaldo v jeho věku tak dobré statistiky neměli. V prosinci mu bylo dvaadvacet, a když ho obránci vidí, mračí se, jako by míjeli pohřeb. Nemýlí se. Většinou to funus je. Jejich.