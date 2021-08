Messi: S Neymarem pro Ligu mistrů! Pozadí transferu i klíčová rozhodnutí

PSG přivítalo diamant. Do mimořádného kolektivu získal klub největší možné jméno na fotbalovém trhu. Messi po úterním příletu do Paříže odšpuntoval fotbalovou mánii, miliony lidí na celém světě hltaly jeho uvítací den pod Eiffelovkou.

„Je to historický moment pro PSG a celý fotbalový svět. Leo je jediný fotbalista, který vyhrál šestkrát Zlatý míč. Před deseti lety by lidé nevěřili, že takového hráče můžeme získat. Ale máme ambiciózní projekt, jsem pyšný na všechny v klubu, že se to podařilo a Leo je dnes tady,“ dmul se pýchou mocný šéf PSG Nasser Al-Khelaifi, když vysněnou posilu představoval.

Messi působil uvolněně, byť každičký jeho krok sledovaly desítky kamer a fotoaparátů. „Po takové době (v Barceloně) to byla opravdu těžká změna, seběhlo se to děsně rychle. Ale od chvíle, kdy jsem s rodinou přijel do Paříže, jsem opravdu šťastný. Nemůžu se dočkat, až se připojím k týmu a začnu trénovat,“ pověděl do připravených mikrofonů 34letý fotbalista.

Motivace v novém působišti je jasná, ta úplně nejvyšší. „Mým cílem a snem je ještě jednou vyhrát Ligu mistrů. Miluju výhry a chci k nim pomoct důležitými góly. Cítím, že klub je připravený rvát se o všechny možné trofeje. Proto jsem přišel,“ pravil nový hrdina pařížského lidu.

Messi už v úterý podepsal dvouletou smlouvu s opcí, včetně bonusů si ročně vydělá 35 milionů eur čistého (zhruba 890 milionů korun). Může si PSG vůbec takovou hvězdu v kádru dovolit?

„Všechno jsme nejdřív konzultovali s lidmi z našeho finančního oddělení. Shodli jsme se, že ho můžeme podepsat. Řídíme se zásadami FFP (finančního fair play), stejně jako vždy tato pravidla dodržíme,“ ujistil šéf bohatého klubu, byť třeba v Barceloně o jeho slovech dost pochybují.

Telefon od šéfa i zklamání z Barcelony

K uskutečnění Messiho transferu pomohly další dvě zásadní věci – osobnost dobře známého argentinského krajana Mauricia Pochettina v pozici trenéra a lákavé obnovení spolupráce s kamarádem Neymarem. „Známe se dobře. Nějakou dobu jsme spolu nehráli, ale mám pocit, že spolu jsme na hřišti ještě silnější. Neymar je jedním z důvodů, proč jsem tady,“ přiznal Messi. Těší se na obnovení úžasné ofenzivní letky z Barcelony, která fungovala v letech 2013 – 2017.

Nejvyšší vedení PSG zvládlo mistrovský kousek. Během bláznivého týdne dotáhlo přesun možná nejlepšího fotbalisty historie, navíc jako volného hráče „zadarmo“, tedy jen za výši následně smluveného kontraktu.

Přitom ještě minulý čtvrtek, kdy se Messi vracel z dovolené na Ibize, byl hráč i jeho okolí přesvědčeno o tom, že zůstává v Barceloně. V plánu bylo podepsání pětileté smlouvy (v realitě dvouleté, ale kvůli finančním potížím katalánského klubu rozdělené do delšího období) a okamžité zapojení do tréninku.

Prezident Barcelony Joan Laporta dlouho Messiho ujišťoval, že k dohodě určitě dojde. Pod tlakem obřích dluhů ale musel oznámit, že kvůli regulím La Ligy klub není schopen uzavřít ani takovou dohodu a o hráče přijde. Hlavní osobnost týmu se cítila podvedena, svůj nucený odchod oplakala.

Zato v Paříži reagovali bleskově – nejvyšší špičky klubu okamžitě kontaktovaly přímo hráče i jeho otce. Messimu polichotil telefon od šéfa klubu Al-Khelaifiho, následný pohovor se sportovním ředitelem Leonardem i trenérem Pochettinem. Svou úlohu splnil také Neymar, který se svým kamarádem promluvil za kabinu francouzského klubu.

Blesková akce se vyplatila. V sobotu ráno dostali Messiho lidé na stůl konkrétní návrh dohody, právníci si vzali ještě dva dny na prostudování. Řešila se především osobnostní práva, u Messiho pořádně drahá záležitost.

V úterý večer už hráč seděl v letadle směr Paříž, následovala úspěšná lékařská prohlídka a podpis smlouvy. Ve středu došlo na představení dychtivým fanouškům. „Chci co nejdřív začít pracovat s novým týmem, spoluhráči i trenéry. Těším se, až začnu novou éru svého života,“ pronesl šestinásobný držitel Zlatého míče.

Takže „Bienvenue Messi.“ – „Vítej, Messi!“ Vzrušující kapitola pro celý francouzský fotbal právě začíná.