Messi a Ronaldo v jednom dresu? PSG zvažuje bombu, roli hraje Mbappé

Jeden velký přestup ještě neutichl a ve spojitosti s PSG se už spekuluje o dalším. Francouzi mají podle španělského deníku Diario AS plánovat spojení dvou největších fotbalových hvězd posledních let. Lionel Messi pařížskému celku již patří, v myšlenkách nejvyššího vedení má být i příchod Cristiana Ronalda. Má to však jednu zásadní podmínku, v níž hraje roli Kylian Mbappé. Dojde v budoucnu na scénář, kdy se v jednom klubu potkají majitelé šesti a pěti Zlatých míčů?

Je to snem mnohých fanoušků fotbalu. Jaké by to bylo, kdyby se Cristiano Ronaldo a Lionel Messi sešli v jednom týmu… Dvě fotbalové superstar bok po boku jako parťáci.

Messi čerstvě podepsal dvouletý kontrakt s opcí v PSG. Pařížané se tak aktuálně chlubí útočným trojzubcem, který budí respekt, aniž by ještě společně nastoupil: Messi, Neymar, Kylian Mbappé. A to mají za zády ještě například Maura Icardiho.

Avšak u 22letého Mbappého visí otazník nad tím, jak dlouho ještě pod Eiffelovkou vydrží. Kontrakt mu vyprší v červnu 2022 a podle italského deníku Gazzeta Dello Sport má mít francouzský rychlík obavy z toho, že bude ve stínu právě Messiho a Neymara. Jeho budoucnost se proto řeší víc a víc. Jdou hlasy, že by ji měl nastínit již v pondělí. Nová smlouva, nebo oznámení odchodu, byť třeba posezonního? To vědí aktuálně jen vyvolení.

„Každý zná Mbappého budoucnost. Je hráčem PSG. Kylian je soutěživý, chce vyhrávat a veřejně prohlásil, že nechce tým opustit. Zůstává,“ uvedl prezident PSG Nasser Al-Khelaifi o Mbappém během tiskové konference spojené s příchodem Messiho do PSG.

Podle španělského Diario AS zároveň ale Al-Khelaifi uvažuje o tom, že pokud Mbappé přeci jen v brzké budoucnosti odejde, pokusí se získat k Messimu a Neymarovi Ronalda.

Šéf druhého celku uplynulé sezony Ligue 1 není logicky otevřený prodeji Mbappého během tohoto léta. Jednu ze svých hvězd nechce ztratit, navíc když se mu narýsoval superútok. Je ochotný dokonce risknout i to, že o svůj klenot přijde následně jako o volného hráče. Pokud nedojde k podpisu nové smlouvy, po sezoně se tak skutečně stane.

Byla by to obrovská rána, to ano. Nicméně po červnu 2022 bude volný i Ronaldo, jemuž vyprší závazky v Juventusu. A tak pokud by se Mbappé rozhodl pro změnu působiště, skutečně se nabízí, že by mohlo dojít k onomu spojení dua Messi–Ronaldo v jednom dresu.

Pro hvězdného Portugalce by šlo o šanci, jak zabojovat o mistrovský titul ve čtvrté zemi. Po Anglii, Španělsku a Itálii by došlo i na Francii. A když by podepsal kontrakt na dva roky, jako nyní Messi, znamenalo by to, že v Paříži vydrží do svých 39 let. Tedy do věku, kdy údajně uvažuje o „přesunu do ústraní“ v USA nebo Kataru.