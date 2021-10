Mbappé přiznal: Chtěl jsem z PSG odejít. 7 nabídek smlouvy prý neodmítl

Idrissa Gueye se raduje z gólu do sítě Manchesteru City • Reuters

Idrissa Gueye se raduje z gólu do sítě Manchesteru City • Reuters

Tvrdost Manchesteru City odnesl Messi ránou do ramene • Reuters

Hvězdný fotbalový útočník Kylian Mbappé poprvé veřejně připustil, že si v létě přál odejít z Paris St. Germain. Na konci července to také sdělil vedení pařížského velkoklubu. O dvaadvacetiletého mistra světa se v přestupním období zajímal Real Madrid, ale neuspěl u PSG s nabídkou na přestup.

„V červenci jsem řekl, že bych rád odešel. Chtěl jsem, aby klub obdržel přestupní částku a mohl mě kvalitně nahradit,“ řekl televizi RMC Sport Mbappé, kterému na konci této sezony vyprší pětiletá smlouva a bude moci odejít bez odstupného.

Na klub se obrátil se žádostí o uvolnění poté, co se rozhodl, že současnou smlouvu neprodlouží. Doplnil ale, že na přestup netlačil. „Řekl jsem, že když mě nebudou chtít nechat jít, budu to respektovat. Chtěl jsem, aby vše proběhlo v přátelském duchu. Není pravda, že jsem odmítl sedm nabídek na prodloužení smlouvy,“ dodal.

Mbappé přišel do PSG v roce 2018 z Monaka, jednu sezonu už předtím v pařížském celku hostoval. S PSG dosud vyhrál třikrát ligový titul i Francouzský pohár, vloni s ním postoupil do finále Ligy mistrů. S národním týmem se stal mistrem světa v roce 2018 na šampionátu v Rusku. PSG poté, co nevyslyšel snahu Realu o Mbappého služby, získal k němu a brazilské hvězdě Neymarovi další ofenzivní superstar Lionela Messiho z Barcelony.