Rébus v PSG: jak na věc. Zvítězí touha zastínit Messiho, nebo partnerství?

Messi, Neymar, Mbappé. Tři hráči, tisíc milionů možností. Strůjci 1330 branek s autorskými právy k 665 gólovým asistencím. Vzdorovat jim? Čelit invenci a tvořivosti bez hranic? To je jako žít 90 minut ve lví tlamě. Jenže jak to bývá, od myšlenky k činu je daleko. Marco Verratti, mistr Evropy a záložník, jenž za Paris Saint-Germain odehrál 350 utkání, neskrýval nadšení z představy, že Messi zahájí rozvodové řízení s Barcelonou a řekne ano Paříži.

„Mít ho v týmu?“ zapřemítal před několika měsíci. „Něco velkolepého. Dal bych míč Leovi s Neymarem a zůstal vzadu, abych si užil tu show.“

Byl to jen sen. Opojná vize s euforizujícími účinky. Nikdo netušil, že řeku času zvíří pár vlnek a zbožné přání se vyplní.

„Už jsme měli dva ze čtyř nejlepších hráčů světa. Teď máme třetího!“ nadchl se Ludovic Giuly, bývalý křídelník PSG a Barcy, když z montážní linky osudu sjela šokující zvěst: LM10 opouští Camp Nou.

Planeta Země, ten otáčející se blázinec, přestala rotovat kolem své osy. Na okamžik všechno zkamenělo. „Namouduši,“ popisoval Pauleta, někdejší kanonýr Les Parisiens. „Zůstal jsem jako přimrazený. Messi a Barcelona? Dvacet let byli spojení pupeční šňůrou. Teď ji přestřihli.“ „Chápete to?“ nevěřil Giuly. „Messi, Neymar a Mbappé budou hrát bok po boku v Ligue 1! Zní to senzačně. Prostě pohádka. Neymarovy triky, Mbappého spalující tempo a Messiho tvůrčí génius -nadpozemský potenciál.“

A všichni - experti, fanoušci, celá fotbalová veřejnost, tedy cca miliarda zástupců lidského rodu, rozebírali jednu věc.

Je PSG v pozici, kdy postaví nejlepší útočné trio historie? Budeme svědky nebeských úkazů a studovat pohyby planet LM30, Njr10 a KM7 na hvězdném pozadí?

A co soupeři? Dostanou aspoň sedadlo na okraji řady přihlížejících s popcornem, nachos a oříšky v křupavé paprikové krustě? Nebo je ten žár zcela odfoukne?

„Tady není, co řešit,“ prohlásil Wayne Rooney. „Běžte pro trofeje a rovnou jim je upusťte do dlaní. Není nic, co by nevyhráli. Společně nastřílí 100 gólů. Minimálně.“

Jenže realita má nemilou vlastnost - nepodléhá iluzím a nerada se přizpůsobuje podmínkám, jež nevymyslela.

Že trojice MNM uplete stogólový bič a zmrská každou obranu, ani okem nemrkne? Že PSG triumfuje lusknutím prstu? Bez námahy? Převeliký omyl. Tahle mise bude záludnější.

„Klasický problém,“ zamnul si palec proti ukazováčku profesor Arséne Wenger. „Mít tým superhvězd, nebo stvořit superhvězdu z týmu?“ A hned upozornil na slabinu, kterou vidí i slepý. Hrajete-li s Messim, Neymarem a Mbappém, v zásadě bráníte se sedmi hráči v poli.

„Moderní fotbal je úplně jinde,“ vysvětlil bývalý kouč Arsenalu. „Vyžaduje nejvyšší stupeň rychlosti, záběr a intenzitu od všech! Všichni útočí, všichni brání.“ Nástrah a útesů, o něž se může bitevník PSG rozbít, je víc. „Mbappé se musí přizpůsobit,“ konstatoval Pauleta. „Bude-li Leo skórovat víckrát než on, bude to muset přijmout.“

Kylian byl třikrát za sebou nejlepším střelcem Ligue 1. Pařížským prutem nachytal 136 gólových ryb během čtyř let.

„Osobně mám za to, že s Messim povyroste,“ usuzoval Pauleta. „Je dost inteligentní, aby využíval skulin a prostorů, jež mu Leo s Neymarem vytvoří. Jsou to mistři přihrávek. Co se týče tref, může prožít rekordní sezonu.“

„To je otázka,“ zahloubal se JeanPierre Papin, bývalý francouzský útočník. „Jsem zvědav, zvítězíli tým, nebo napuchlé ego. Aby spíš Neymara s Mbappém nelákalo Lea zastínit a na konci sezony plesat, že mají - konečně! - zářivější statistiky než on.“

Vážné trhliny může způsobit i nadbytek materiálu a příliš složitý mechanismus PSG. Mauricio Pochettino rozmisťuje na své trenérské šachovnici 35 figurek. Kterou táhnout?

Mezi tyčemi probublává rivalita mezi Keylorem Navasem a Gianluigim Donnarummou, což rezignovaně sleduje Sergio Rico, někdejší jednička Sevilly a Fulhamu.

Šéfem stoperů je kapitán Marquinhos, ale hrát chtějí i Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Thilo Kehrer. A brzy se uzdraví boss Sergio Ramos...

Přetlak je v záloze. Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Leandro Paredes, Rafinha, Danilo Pereira, Idrissa Gueye. A samozřejmě v útoku. Kromě tria MNM se mocně hlásí o pozornost Ángel Di María, Julian Draxler a ulízaný bomber Mauro Icardi.

„Měníme systém,“ řekl Pochettino. „Stále mám nevyřešené otázky ohledně pozic a organizace hry. Ještě nějaký čas to zabere. Jsme v bodě, v němž potřebujeme zkombinovat Mbappého talent s provázaností, která poutá Messiho s Neymarem či Di Maríou.“

LM10, pardon LM30, zažívá nejobtížnější chvíle. Opustil svůj domov, nejen Camp Nou, ale klid a bezpečí své vily, kde žil s početnou rodinou.

Od srpna přebývá v pětihvězdičkovém Le Royal Monceau, ale i ten nejpřepychovější hotel je pořád jen hotel.

Pomáhá mu, že v pařížské kabině zní často španělština. Kromě krajanů (Di María, Paredes, Icardi, Pochettino) a blížence Neymara, s nímž je bytostně srostlý, navázal důvěrný vztah s Ramosem.

Bývalí kapitáni Barcy a Realu. Jejich fotbalový meč je zubatý po mnoha bitvách. Nyní jsou oporou jeden druhému v cizím prostředí. Paris SG má všechno zlato světa, ale krajinu rozkoší najde až s vítězstvím v Champions League. Byli ve finále a semifi nále, klepali na bránu, rajská zahrada však zůstala zamčená a zajištěná řetězem.

Zkouší to od roku 2012. Devětkrát vzali za kliku LM, ale dveře do nejvyššího patra nerozrazili. Nadchází pokus číslo 10. A je vysoce symbolické, že má hráz prolomit zrovna Messi.

Barcelonský oheň vyhasl, umdlely i Real s Juve. PSG se utká s Bayernem, císařem z Německa, a především s nabušenými anglickými lordy - Chelsea, Manchesterem City, Liverpoolem a opancéřovaným Manchesterem United.

Trojzubec MNM pravděpodobně narazí gólový sud. Ale bude to stačit?

Spřádá Paříž vítězné plány? Nebo strojí svůj pád?