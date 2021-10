Neymarův vzkaz kritikům i zraněný Messi. PSG skolilo obhájce a drtí ligu

Bojovali do konce a přišla odměna. Fotbalisté PSG po obratu udolali v zápase 12. kola Ligue 1 obhájce titulu z Lille 2:1 a vedou francouzskou soutěž s náskokem 10 bodů před Lensem, který má o jedno odehrané utkání méně. Pařížané se tak dočkali určité odplaty za přerušení ligové nadvlády i porážku v domácím Superpoháru. Kaňkou bylo snad jen zranění Lionela Messiho. To jiná hvězda, Neymar, se vyjádřila k svým kritikům.

Byli to oni, kdo ukončil tříleté panování PSG nad Ligue 1 a radoval se v minulé sezoně z mistrovského titulu. Fotbalisté Lille ale v novém ročníku prožívají jiný příběh. Už po 12 kolech mají na kontě více proher (5) než za celý uplynulý ročník (3), tu poslední zapsali v pátek právě proti Pařížanům. Třikrát po sobě nedokázali zvítězit a krčí se na 11. místě.

V mistrovské sezoně to byly ve finálním zúčtování, krom jiného, právě duely s PSG, které překlopily misky titulových vah na stranu Lille. Po bezbrankové remíze v prvním střetnutí se celek z města ležícího poblíž hranic s Belgií radoval na hřišti soupeře z výhry 1:0. I díky ní Lille slavilo na konci sezony zisk trofeje s náskokem jediného bodu na Pařížany. Stejným výsledkem uspělo i v srpnu v Superpoháru a dobře vkročilo také do prvního vzájemného střetnutí v novém ligovém ročníku.

V Parku Princů se „dogy“ ujaly v prvním poločase vedení zásluhou trefy Jonathana Davida. Tentokrát ale těsný náskok neudržely. K obratu zavelel Ángel Di María. Ten nejprve v 74. minutě připravil gól pro Marquinhose a v 88. minutě po přihrávce Neymara zařídil svou trefou obrat a výhru 2:1.

„Byl to nesmírně těžký zápas. Nastoupil proti nám kvalitní soupeř. Bojovali jsme ale až do konce a skórovali. Jsem šťastný z toho, jak dobrou práci všichni v týmu odvedli,“ pochvalovala si ofenzivní hvězda PSG Neymar.

Brazilec po utkání, ve kterém přihrál na vítězný gól, reagoval i na kritiku, která se na jeho hlavu snášela v posledních týdnech. Devětadvacetiletý fotbalista, který do Paříže přestoupil v roce 2017 za 198 milionů liber, je totiž často kárán za to, že se více zajímá o party než o fotbal. „Kritika je normální. Hraju profesionální fotbal patnáct let a nestarám se o to. Sám jsem svým největším kritikem,“ prohlásil Neymar.

PSG se v zápase s Lille muselo obejít bez Kyliana Mbappého, který chyběl kvůli infekci. O poločase navíc zastavily svalové problémy Lionela Messiho. „Musíme počkat,“ nebyl trenér Mauricio Pochettino konkrétnější v odpovědi na dotaz: co je s Argentinskou hvězdou. „Řešili jsme to o přestávce s lékaři a kvůli prevenci nemohl pokračovat. Doufám, že to nebude vážný problém,“ dodal kouč PSG s tím, že Messiho nyní čekají nejrůznější vyšetření.

Letní posila z Barcelony tak ani tentokrát neprolomila své čekání na gól v Ligue 1. V novém působišti pod Eiffelovou věží se zatím Messi trefil třikrát, vždy v Lize mistrů. Střelecký účet ve francouzské lize je zatím prázdný.