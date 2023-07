Kdo rozluští rébus jménem Mbappé? Real na špičkách, Messiho rada...

Svět Ligue 1 se točí podle Kyliana Mbappého, šestinásobného šampiona, který si popáté navlékl královský plášť pro nejlepšího střelce. Zlatou kopačku získal i na MS v Kataru (8 tref) a každého, kdo sleduje bouřlivou historii jeho vztahů s Realem Madrid, nepřekvapí, že nastává další kapitola ságy plné intrik a vzájemného obdivu. A PSG? To má intenzivní déjà vu, vtíravý pocit, že to, co vidí, neprožívá poprvé.

Je to jen něco málo přes rok, co se na stadionu Parc des Princes konal obří mejdan s ohňostrojem. Kylian Mbappé souhlasil, že si neobjedná stěhováky a zůstane v Paříži. Pózoval po boku Nassera Al-Khelaifiho a sklidil nadšené ovace publika. Šéf klubu držel útočníka kolem ramen a společně zvedli dres s číslem „2025“ na zádech.

Ale bylo to jen marketingové gesto. Skutečné podmínky Mbappého dohody byly poněkud jiné, než se prezentovalo veřejnosti. Podepsal pouze dvouleté prodloužení, které ho váže s PSG do června 2024. To doplňovala doložka s možností další sezony, pokud do 31. července 2023 jednostranně aktivuje klauzuli. V opačném případě se v létě 2024 stane volným hráčem.

Nedávno to prasklo – a to velkolepým způsobem. L'Equipe vypátral, že Kylian poslal PSG dopis, v němž sděluje, že opci využít nehodlá. Co to znamená? Třetí léto v řadě, kdy se vztah mezi hráčem a klubem ocitl na hraně.

V roce 2021 se o Francouze silně zajímal Real Madrid, který během posledního týdne přestupového okna učinil nabídku ve výši 160-180 milionů eur. Z Parku princů zaznělo důrazné „NE!“ Španělské zdroje tvrdí, že Bílý balet dvakrát přihodil, Les Parisiens ale nereagovali.

Chvíli to vypadalo, že se z toho stane omyl epických rozměrů. Mbappého smlouva běžela už jen rok a útočník hrozil, že ji vyčerpá a odejde zdarma. Madridská média nabyla jistoty, že Kylianův příchod na Bernabéu je formalitou, a pravidelně čtenářům připomínala, že v dětství fandil Los Blancos a na zdi svého pokoje měl plakáty Cristiana Ronalda.

PSG se nevzdalo. Vyžádalo si pomoc Elysejského paláce a ochotný Emmanuel Macron fotbalistu pobídl, aby v Paříži zakotvil do olympijských her v červenci a srpnu 2024, kde povede zemi k výsluní. Tlak vyvíjeli i mnozí ministři nebo exprezident Nicolas Sarkozy.

Al-Khelaifi hráči řekl, že je dost mladý, aby si splnil sen vyhrát Ligu mistrů s PSG a potom dobyl La Ligu či Premier League. Vlastník klubu, státní společnost Qatar Sports Investment (QSI), byl odhodlán vyhnout se dvojímu trapasu, kdy by o Mbappého přišel zbytečně (rok poté, co odmítl pytle peněz z Madridu), a zároveň se katarští majitelé mohli utlouct, aby zastupoval Paris Saint-Germain na zimním mistrovství světa, které jejich vlast hostila.

Kvůli tomu Kylianovi, chlapci z Bondy, pařížského předměstí nedaleko centra, navrhli, aby se stal středobodem obchodních aktivit. Současně z něj udělali nejštědřeji placeného fotbalistu Evropy; mluvilo se o milionu eur týdně, ale odhady se liší: list Le Parisien zveřejnil, že smlouva dosahuje 630 milionů eur před zdaněním. Deník L'Equipe ho nedávno prohlásil za nejlépe vydělávajícího sportovce.

V této souvislosti Mbappé ohromil Real tím, že se nehnul z PSG, kde velel ofenzivní řadě s Messim a Neymarem. Opět exceloval a vstřelil 41 branek (popáté za sebou vládl kanonýrům Ligue 1) a také 13 gólů za Francii, z toho osm na MS v Kataru (včetně hattricku ve finále), což mu vyneslo Zlatou kopačku.

Od šampionátu se však zdá, že se pouto trhá. Nešlo jen o napětí v šatně (roztržky s Neymarem, kdo má kopat penalty). S trenérem Galtierem se neshodl na své pozici a na Instagramu vzkázal, že chce hrát na křídle, a ne jako „pivot“ uprostřed.

V dubnu zuřil, že ho bez jeho vědomí „zneužili“, když na něm postavili marketingové video zaslané majitelům permanentek, aby je zvábili k obnovení pro sezonu 2023/24. Na Instagramu si stěžoval: „Nesouhlasím s tím. PSG je velký klub a velká rodina, ale rozhodně to není Kylian Saint-Germain.“ Vedení hned vydalo pokyn a klip smazalo.

A teď vybublal na povrch další hlavobol. PSG běsnilo, protože se o Kylianově úmyslu neaktivovat letní opci dozvědělo z telefonátu od novináře z L'Equipe, přičemž dopis od zástupců nového kapitána Francie došel až později během dne.

Dokonce ani sportovní ředitel Luís Campos, hráčův přítel a mentor z dob jeho mládí v Monaku, to nečekal. Podrážděný Al-Khelaifi nouzově volal Mbappého matce Fayze, která vede veškerá jednání.

PSG si opět klade otázku, zda to útočník myslí s odchodem vážně, nebo jde o promyšlený tah a psychologickou hru, jak si vylepšit manévrovací prostor pro zajištění dalších kompromisů (stoprocentní obrazová práva a partnerství v oblasti investičních projektů).

„LŽI.“ Tak Mbappé reagoval na Twitteru. „Už jsem řekl, že v příští sezoně budu pokračovat v PSG, kde jsem velmi šťastný.“ Jenže trpělivost už došla i katarskému emírovi, a pokud Kylian urychleně kontrakt neprodlouží, udělá nejspíš maximum, aby hráče zpeněžil teď – dokud může. Je připraven obchodovat s kýmkoli, kdo bude ochoten vyčlenit aspoň 200 milionů eur, taková je jeho touha vyhnout se Mbappého potupné ztrátě při volném přestupu příští léto.

Francouz Realu zlomil srdce, ale kontakt nezpřetrhal úplně, což platí oboustranně – vždy flirtovali na dálku a tentokrát se zdá, že by se přestup mohl uskutečnit, zvlášť když Benzema zběhl do Al Ittihadu.

Florentino Pérez řekl, že Kylian je stále cílem, „ale ne pro tento rok“. Harry Kane z Tottenhamu a Lautaro Martinez z Interu zůstávají variantami dopředu, přičemž je nutné brát v potaz nákup stomilionového Bellinghama.

Do háje, jenže ta představa… Fanoušci Realu vědí, jak opojná a svůdná je. Mbappé nepotřebuje být Benzemou, protože ho prostě překoná. Už teď má na kontě 300 gólů. K tomu ta podívaná. Prohání se tryskem, že vedle něj ostatní působí, jako by vlekli do sklepa kus nábytku. Není jen bezohledně efektivní, vytváří plno šancí (120 asistencí v kariéře).

V PSG už nemá co dokázat (kromě nepolapitelné Ligy mistrů, trofeje, která do Paříže dost možná nikdy nedorazí). Je zkrátka příliš dobrý na to, aby stagnoval, ale Real… Real by ho udělal ještě lepším.

Podpis by navíc přišel v mimořádně vhodnou dobu. Bílý balet je uprostřed budování děsivě dobré posádky. Do jeho sbírky mladíků patří Bellingham, Vinícius, Rodrygo, Valverde nebo Francouzi Camavinga s Tchouaménim. Mbappé by byl ústřední postavou týmu, který může udávat tón další dekádě.

A jak řekl brutálně upřímný Messi: „Chceš Zlatý míč? Chceš vítězný projekt? Přeruš styky s PSG. Rád bych tě viděl v Barce, ale jestli toužíš po Realu, udělej to. Běž!“