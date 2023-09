PSG po odchodu superhvězd: sázka na budoucnost, chytré tahy i princ Kylian

Romantika v Paříži? V létě ani omylem. Po řece Seině se vydaly do světa dvě z největších hvězd PSG – Lionel Messi a Neymar. S koupí palubního lístku koketoval i Kylian Mbappé, jenž sice pro tuto chvíli pod Eiffelovkou zůstává, nad jeho budoucností však visí více otazníků, než by bylo zdrávo. Klub se vydává odlišnou cestou. Jeho nový „mozek“, Luís Campos, staví perspektivní kádr, který dle jeho úsudku dovede Saint-Germain v budoucnu k vysněné trofeji pro vítěze Ligy mistrů.

Luís Campos

Ve francouzské lize má po zásluze velké renomé. Byl to právě on, kdo sestavil týmy Monaka a Lille, které jako jediné za posledních 11 let sesadily z trůnu Ligue 1 francouzského hegemona z Paříže. Po éře bývalého sportovního ředitele PSG Leonarda se klub vydává jinou cestou. Od nákupu hotových hvězd za horentní sumy se víceméně upouští. Nově peníze investuje do mladíků, kteří mají vybudovat pevnou kostru kádru na příštích několik let.