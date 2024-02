Mbappé měl podepsat v Realu: menší plat i bonus. PSG plánuje velké nákupy

Kylian Mbappé skóroval proti Monaku, svému bývalému klubu. Do zápasu navíc nastoupil s kapitánskou páskou namísto zraněného Marquinhose • Reuters

Tak, a je to. Nejspíš. Španělský deník Marca přišel s informací, že Kylian Mbappé konečně podepsal smlouvu s novým zaměstnavatelem. Očekávaným. Od 1. července by se měl oficiálně stát po konci smlouvy v PSG hráčem vysněného Realu Madrid. Celá sága se táhla roky, Mbappého myšlenky pravidelně přeskakovaly mezi Paříží a Madridem. Vyhrát měla španělská metropole, francouzský hegemon už podle posledních zpráv střádá plány, jak svou megastar nahradit.

Velká peripetie podle všeho končí. V prvních únorových dnech se měl Mbappé dohodnout na pětiletém kontraktu s Realem, hráčům v kabině PSG už svůj konec ve Francii oznámil. V Paříži mu končí smlouva, do Madridu tak přijde zadarmo, alespoň co se týče přestupové částky. Oproti dva roky starým jednáním šel ale dolů s platem i podpisovým bonusem.

Ten se dle informací Marcy snížil o 30 milionů na nynějších 100 milionů euro hrubého (2,5 miliardy korun). Plat pak bude mít menší, než v PSG. A to výrazně. V Paříži si za probíhající sezonu vydělá jen na základním platu 32 milionů euro ročně čistého (815 milionů korun). Smlouva s „Bílým baletem“ mu zajistí příjem zhruba poloviční, mezi 15-20 miliony eur (380-500 milionů korun).

I tak se ale stane nejlépe placeným hráčem kádru, i když ne nijak výrazně. Tato cifra ještě poroste o bonusy a marketingová práva, o kterých s madridským celkem hráčův kemp stále jedná.

Dlouholetá sága u konce?

Realu byl blízko už několikrát. Ještě před přesunem do Monaka, v jehož dresu vtrhl na vrcholnou scénu, bylo ve hře stěhování do španělského hlavního města. „Už byl téměř náš, nakonec skončil v Monaku,“ prohlásil o situaci v roce 2013 Zinedine Zidane, tehdejší asistent rezervy „Bílého baletu“. Mladík zvolil tehdy perspektivní tým z knížectví a netrvalo dlouho, než se stal celosvětovým hitem.

V pouhých osmnácti letech zvládl v Ligue 1 v sezoně 2016/17 15 ligových branek, přidal 8 asistencí a bylo jasné, že se posune výš. Vyhrálo PSG, Mbappé se totiž obával, že by v Realu nedostal tolik herního prostoru. V Paříži zářil, o jeho přesunu do Španělska se ale spekulovalo snad každý rok.

Nejblíže mu byl před dvěma lety.

Vyjednávání plné zvratů se přeneslo až na politickou úroveň, Mbappému měl volat i francouzský prezident Emmanuel Macron. I ten ho nakonec přesvědčil v PSG zůstat, což nesl nelibě třeba Florentino Pérez, vrchní muž madridského kolosu.

„Mluvili jsme spolu několikrát. Pokaždé mi tvrdil, že jeho sen je hrát za Real Madrid,“ prohlásil tehdy Pérez. „Ale pak se všechno změnilo. Jakoby se svět otočil o 180 stupňů do protisměru. V posledních patnácti dnech před podpisem nové smlouvy s PSG se Kylian ocitl pod obrovským tlakem. Politickým i ekonomickým.“

Teď už se na něj mohou v Realu těšit. Vinicius Júnior – Mbappé – Rodrygo, pod nimi Jude Bellingham. Obrovská ofenzivní síla.

PSG plánuje hvězdné nákupy

Podle zahraničních médií chtějí v PSG utěšit fanoušky minimálně třemi velkými nákupy. V první řadě se bude jednat o ofenzivního hráče, „náhradu“ za Mbappého. V úvahu připadají hned tři fotbalisté. Marcus Rashford z Manchesteru United, Rafael Leao z AC Milán a Victor Osimhen z Neapole, který už naznačil, že se kolem něj budou dít velké věci.

V Paříži chtějí posílit i záložní řadu, a to o prověřené a špičkové jméno. Dlouhodobý zájem má PSG o Bernarda Silvu z Manchesteru City, na seznamu pak má být i Bruno Guimarães z Newcastlu. Nové jméno by mělo dorazit i do obrany. Mluví se o Matthijsi de Ligtovi z Bayernu či talentovaném Lenym Yorovi (18) z Lille.

Exodus jednoho z nejlepších fotbalistů současnosti bude pro Saint-Germain ztrátou. Leč na příkladu Harryho Kanea a Tottenhamu je vidět, že odchod klubového středobodu může být i novým (a dobrým) impulsem.