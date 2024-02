PSG opustí Park princů. Paříž nechce prodat, alternativy mají velikost Edenu

Kylian Mbappé skóroval proti Monaku, svému bývalému klubu. Do zápasu navíc nastoupil s kapitánskou páskou namísto zraněného Marquinhose • Reuters

Kylian Mbappé skóroval proti Monaku, svému bývalému klubu. Do zápasu navíc nastoupil s kapitánskou páskou namísto zraněného Marquinhose • Reuters

Jeden z největších evropských klubů hledá nový domov. Majitelé PSG se dlouho snažili od města odkoupit ikonický Park princů. Jenže slyšeli jasné NE a už dál nechtějí investovat do cizího. Chtějí pro klub domov, se kterým budou nakládat podle svých potřeb, což jim pařížská radnice u slavného stánku nechce dovolit, v srdci Francie ale existují i alternativy.

„Park princů se prodávat nebude. Je to dědictví pařížského lidu. Hotovo, téma je uzavřeno.“ Pařížská starostka Anne Hidalgová sice má hluboké španělské kořeny, ale za deset let vládnutí městu světel už mnohokrát dokázala, jak chce mít pod kontrolou ducha metropole. Touhle větou ale zklamala šéfy PSG.

Katarští majitelé mají ikonický stadion v pronájmu, investovali do něj podle svých slov desítky milionů eur a dlouho ho chtěli koupit. Následujícím plánem byla modernizace spojená s podstatným rozšířením, ze současných 48 tisíc až na 60 tisíc míst.

Tyto představy padají. „Je to pro nás tak jednodušší. Už jsme snahou o koupi promarnili mnoho let. Tím to pro nás končí. Chceme se přestěhovat," řekl novinářům na kongresu UEFA prezident Paris Saint-Germain Násir Chelajfí.

Jenže kam? Pařížská radnice sice nechce prodat přímo Park princů, katarští majitelé PSG se ale mohou dostat ke vlastnictví jiného stadionu. Podle serveru 90min.com připadají nejvíc v úvahu dvě místa.

Prvním stánkem je Stadion Jeana Bouina, průkopníka francouzského sportu, kde aktuálně hraje ženský tým PSG a na jeho umělé trávě se často hraje i rugby. Aktuální kapacita je 19 904 míst a rozhodně by nešlo o daleké stěhování, od Parku princů ho totiž dělí jediná ulice.

Druhou možností je 8 kilometrů vzdálený Stadion Sebastiana Charlétyho, někdejšího rektora Sorbony, na kterém aktuálně hraje druhou ligu FC Paříž. I ten má kapacitu kolem 20 tisíc míst k sezení, velikostí se tedy dá srovnávat s domovem Slavie v Edenu. V obou případech by hlavním cílem byla přestavba stánků na požadovanou (trojnásobnou) kapacitu.

Vedení PSG uvažovalo i o dalších variantách, jednou je postavení vlastního stadionu „na zelené louce“, k tomu ale zatím v Paříži nesehnalo vhodný prostor. A především, v Paříži už jeden monumentální stadion s kapacitou 80 tisíc míst je. Na severu, v Saint-Denis. Stade de France podle francouzských médií dokonce na prodej je, přinejmenším bylo. Do 3. ledna se Katařané měli rozmyslet, jestli pošlou majiteli nabídku na 600 milionů eur (v přepočtu přes 15 miliard korun). Neučinili tak. Budoucnost PSG prý mohou lépe rozvíjet jinde.